Între 10 noiembrie – 14 noiembrie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat 1240 de operatori economici, la nivelul întregii țări, verificând respectarea cadrului legal aplicabil în domeniul protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

651 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,26 milioane lei;

501 avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 254.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de aproximativ 470.000 lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru zece operatori economici.

Principalele nereguli constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost:

recipienți sub presiune (butelii) neconformi, cu urme de coroziune, rugină și deformări structurale;

comercializarea produselor cu nicotină minorilor;

expunerea spre comercializare a produselor cu nicotină cu termenul de valabilitate expirat;

produse de vapat ce conțin nicotină care nu erau însoțite de traducerea în limba română a avertismentelor obligatorii;

prestarea serviciilor în spații neautorizate;

condiții improprii în camerele destinate turiștilor, din spațiile de cazare, precum: (infiltrații, depuneri de mucegai, depuneri de impurități în cabinele de duș, lipsa plaselor de protecție împotriva insectelor la ferestre și absența certificatului de efectuare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare);

deficiențe de informare pentru produsele oferite spre comercializare;

nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne tocată, preparate din carne);

comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;

produse alimentare cu data limită de consum depășită;

lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori.

De altfel, între 3 noiembrie – 7 noiembrie, ANPC a monitorizat respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, verificând peste 450 de operatori economici din întreaga țară. Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

290 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,43 milioane de lei;

221 avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 71.000 lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 57.000 lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici.

Principalele nereguli constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost: