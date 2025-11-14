ANPC a controlat 1240 de operatori economici, la nivelul întregii țări, între 10-14 noiembrie
Între 10 noiembrie – 14 noiembrie, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat 1240 de operatori economici, la nivelul întregii țări, verificând respectarea cadrului legal aplicabil în domeniul protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
- 651 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,26 milioane lei;
- 501 avertismente;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 254.000 de lei;
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de aproximativ 470.000 lei;
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru zece operatori economici.
Principalele nereguli constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost:
- recipienți sub presiune (butelii) neconformi, cu urme de coroziune, rugină și deformări structurale;
- comercializarea produselor cu nicotină minorilor;
- expunerea spre comercializare a produselor cu nicotină cu termenul de valabilitate expirat;
- produse de vapat ce conțin nicotină care nu erau însoțite de traducerea în limba română a avertismentelor obligatorii;
- prestarea serviciilor în spații neautorizate;
- condiții improprii în camerele destinate turiștilor, din spațiile de cazare, precum: (infiltrații, depuneri de mucegai, depuneri de impurități în cabinele de duș, lipsa plaselor de protecție împotriva insectelor la ferestre și absența certificatului de efectuare a operațiunilor de dezinsecție și deratizare);
- deficiențe de informare pentru produsele oferite spre comercializare;
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne tocată, preparate din carne);
- comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare;
- produse alimentare cu data limită de consum depășită;
- lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori.
ANPC a verificat peste 450 de operatori economici din întreaga țară între 3-7 noiembrie
De altfel, între 3 noiembrie – 7 noiembrie, ANPC a monitorizat respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, verificând peste 450 de operatori economici din întreaga țară. Ca urmare a neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
- 290 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 1,43 milioane de lei;
- 221 avertismente;
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 71.000 lei;
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 57.000 lei;
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici.
Principalele nereguli constatate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor au fost:
- deficiențe de informare, privind proveniența cărnii și a produselor din carne;
- produse alimentare cu data limită de consum depășită;
- utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de gheață, cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de impurități și reziduuri alimentare;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai;
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător.
