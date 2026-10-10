Cont de economii sau depozit la termen? Diferența care contează când aveți nevoie de bani

Primii bani economisiți ridică și prima întrebare: unde îi ții? Contul de economii și depozitul la termen sunt două dintre variantele bancare folosite pentru păstrarea banilor, însă funcționează diferit. Unul pune accentul pe accesul mai ușor la economii, în timp ce celălalt presupune, de regulă, păstrarea sumei pentru o perioadă stabilită. Pentru cine abia începe să economisească, diferența dintre cele două poate conta mai mult decât pare.

Contul de economii poate fi privit ca un loc separat în care sunt strânși banii pe care nu vrei să îi cheltuiești imediat.

În funcție de condițiile stabilite de bancă, titularul poate alimenta contul pe parcurs și poate avea acces la bani atunci când are nevoie de ei. Pentru cine pune deoparte sume mici în fiecare lună, această flexibilitate poate fi importantă.

De exemplu, o persoană care economisește câteva sute de lei după fiecare salariu nu trebuie să aștepte până când strânge o sumă mare pentru a începe. Banii pot fi transferați periodic într-un cont separat de cel folosit pentru cheltuielile curente.

Pentru sumele păstrate în cont, banca poate acorda dobândă. Nivelul acesteia și condițiile diferă însă de la o instituție de credit la alta și se pot modifica, motiv pentru care oferta trebuie verificată înainte de deschiderea contului.

Depozitul la termen pornește de la o altă logică. O sumă este plasată pentru o perioadă stabilită, potrivit condițiilor oferite de bancă.

Termenul poate varia în funcție de produs, iar la scadență clientul primește suma depusă împreună cu dobânda cuvenită conform contractului.

Diferența importantă apare atunci când banii sunt retrași înainte de scadență. Condițiile pentru o asemenea retragere trebuie verificate în contractul produsului bancar, deoarece aceasta poate influența dobânda obținută.

Din acest motiv, înainte de constituirea unui depozit trebuie analizat dacă suma respectivă ar putea fi necesară pentru o cheltuială neprevăzută înainte de expirarea termenului.

Pentru cine începe să economisească, alegerea nu trebuie făcută numai prin compararea dobânzilor.

Un criteriu important este momentul în care ar putea fi necesari banii. Dacă economiile reprezintă și o rezervă pentru o reparație, o factură neașteptată sau o altă urgență, posibilitatea de a ajunge rapid la sumă poate avea o importanță mai mare.

Dacă, în schimb, există bani despre care persoana știe că nu îi va folosi o anumită perioadă, poate fi analizată și varianta unui depozit la termen.

Cele două produse nu trebuie privite neapărat ca variante care se exclud. Economiile pot fi împărțite în funcție de scopul lor: o parte disponibilă pentru situații neprevăzute și o parte care nu este necesară imediat.

Dobânda este unul dintre primele lucruri observate atunci când sunt comparate produsele de economisire, dar nu este singurul element relevant.

Trebuie verificate condițiile în care pot fi retrași banii, eventualele comisioane, perioada depozitului, ce se întâmplă la scadență și regulile aplicabile dacă suma este retrasă mai devreme.

În cazul depozitelor, este util de verificat și dacă produsul se prelungește automat după scadență și în ce condiții. Pentru conturile de economii, trebuie analizate regulile privind alimentarea și retragerea banilor, precum și modul în care este stabilită dobânda.

Astfel, două produse care par asemănătoare la prima vedere pot avea condiții diferite odată ce sunt analizate detaliile.

Atât depozitele la termen, cât și conturile de economii se numără printre categoriile de depozite care pot beneficia de schema de garantare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare arată că plafonul general de acoperire este de 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent la fiecare bancă participantă la FGDB.

În cazul sucursalelor din România ale unor instituții de credit cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene, garantarea este asigurată prin schema din statul de origine al instituției respective.

Plafonul nu se aplică separat fiecărui cont deschis la aceeași bancă. FGDB precizează că nivelul de 100.000 de euro este calculat per deponent și per bancă.

Pentru cine se află la început, întrebarea esențială este ce rol vor avea banii respectivi.

Dacă prioritatea este construirea unei rezerve la care să existe acces atunci când apare o nevoie, flexibilitatea contului de economii poate fi un criteriu important. Dacă există deja o sumă care nu va fi necesară pentru o anumită perioadă, poate fi luat în calcul un depozit la termen.

Important este ca alegerea să nu se bazeze exclusiv pe dobânda afișată. Accesul la bani, perioada pentru care sunt economisiți, condițiile de retragere și eventualele costuri pot face diferența între două produse care urmăresc același obiectiv: păstrarea banilor puși deoparte.