Noile modificări propuse de autoritățile din Republica Moldova urmăresc întărirea controlului asupra construcțiilor ilegale și reducerea situațiilor în care locuințele sunt ridicate cu încălcarea autorizațiilor sau a normelor tehnice. Potrivit proiectului discutat în consultările publice, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică ar urma să primească atribuții suplimentare pentru a putea dispune prompt sistarea lucrărilor executate ilegal.

Subiectul a fost analizat în cadrul unei ședințe conduse de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarul de stat Veaceslav Șipitca. La consultări au participat reprezentanți ai administrației publice, arhitecți, proiectanți, specialiști în urbanism și alte părți interesate din domeniul construcțiilor.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul de lege urmărește să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru intervenție în cazul construcțiilor neautorizate sau realizate cu încălcarea documentației de urbanism și a normelor tehnice.

În cadrul discuțiilor, Vladimir Bolea a explicat că obiectivul principal al modificărilor legislative este protejarea persoanelor care investesc în locuințe și prevenirea situațiilor în care apartamentele sau clădirile nu pot fi recepționate legal după finalizarea lucrărilor.

„Acei oameni care cumpără un apartament, o clădire, un loc trebuie să fie siguri că toată documentația este corectă. A construi 3 etaje în plus este ilegal și este infracțiune. A lua o autorizație de construire pe duplex și să faci clădire cu 5 etaje și 22 de apartamente este infracțiune. A lua certificat de urbanism și a face un proiect în baza unui certificat de urbanism care nu corespunde la nicio prevedere este o infracțiune. Nu este o încălcare simplă”, a afirmat Vladimir Bolea.

Una dintre cele mai importante modificări incluse în proiectul de lege privește construcțiile cu cinci și mai multe etaje, pentru care autoritățile propun introducerea unor mecanisme suplimentare de control înainte de emiterea autorizațiilor de construire, informează radiomoldova.md.

Concret, consultarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică înainte de aprobarea autorizației ar putea deveni obligatorie pentru aceste categorii de imobile. Autoritățile consideră că măsura ar putea reduce riscul apariției unor proiecte dezvoltate cu abateri majore de la documentația aprobată.

În același timp, proiectul definește mai clar situațiile în care construcțiile pot fi considerate neautorizate. Este vorba despre lucrările executate fără autorizație de construire, cele realizate cu abateri față de proiectul aprobat sau cazurile în care lucrările continuă după expirarea termenului prevăzut în autorizație.

Autoritățile din Republica Moldova susțin că aceste clarificări sunt necesare pentru eliminarea interpretărilor ambigue și pentru aplicarea mai rapidă a măsurilor de control în domeniul construcțiilor.

În paralel cu înăsprirea controalelor, proiectul prevede și simplificarea unor proceduri administrative. Măsurile vizează în special lucrările care nu afectează structura de rezistență a clădirilor, precum și instalarea panourilor fotovoltaice pe imobile deja existente.

În timpul consultărilor publice, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a insistat asupra impactului pe care construcțiile ilegale îl au asupra oamenilor care investesc ani întregi pentru a-și cumpăra o locuință.

Ministrul a transmis că noile măsuri urmăresc găsirea unui echilibru între dezvoltarea sectorului imobiliar și protejarea cetățenilor care cumpără apartamente sau case construite conform normelor legale.

Într-o declarație amplă susținută în cadrul reuniunii, Vladimir Bolea a subliniat că dezvoltatorii și proiectanții trebuie să conștientizeze responsabilitatea pe care o au față de cumpărători și față de siguranța construcțiilor.

„Vreau să înțelegeți că în spatele vostru stau oameni. Voi nu faceți pur și simplu desene de clădiri. Voi construiți spații comerciale, construiți case în care oamenii vor locui și ele nu sunt dăruite nimănui, dar ele sunt cumpărate. Iar unii oameni lucrează zeci de ani în străinătate, departe de familiile lor, pentru a-și putea cumpăra o casă. Și eu țin foarte mult ca acei oameni care se întorc după 15-20 de ani de străinătate să fie fericiți în casele lor pe care le-au muncit. Echilibrul este cuvântul-cheie pe care noi vrem să-l construim așa că construcțiile ilegale sunt infracțiune, sunt un act de înșelătorie. Și INST trebuie să fie acea instituție a statului care garantează celor 2,5 milioane de cetățeni că clădirea este construită conform normelor legale”, a declarat ministrul.

Potrivit comunicatului MIDR, proiectul de lege urmează să fie definitivat după analizarea propunerilor și recomandărilor formulate în cadrul consultărilor publice organizate pe tema reformării cadrului normativ din domeniul urbanismului și construcțiilor.

