Analiza preliminară a Consiliului Concurenței arată că grupul Schwarz este deja prezent, prin Lidl și Kaufland, pe toate piețele locale pe care operează sau urmează să activeze La Cocoș. În aceste condiții, preluarea ar consolida semnificativ poziția companiei pe piața comerțului cu amănuntul și ar limita opțiunile consumatorilor.

Potrivit instituției, impactul potențial nu se limitează doar la zona de retail. Tranzacția ar putea afecta și furnizorii care depind într-o proporție foarte mare de colaborarea cu La Cocoș — în unele cazuri, până la 90% din cifra lor de afaceri.

„Consiliul Concurenţei a identificat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş”, a informat autoritatea de concurenţă.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a subliniat că principala preocupare a instituției este legată de păstrarea modelului de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici.

El a explicat că modificarea acestui format în urma achiziției ar putea duce la majorări de prețuri, cu efecte directe asupra consumatorilor.

Chirițoiu a arătat că autoritatea își dorește menținerea modelului comercial actual, care oferă alternative competitive pe piața de retail și contribuie la menținerea unor prețuri accesibile pentru populație.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoş, bazat pe marje reduse şi preţuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul şi politica de preţuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziţiei, ceea ce ar putea duce la o creştere a preţurilor, afectând consumatorii”, a declarat Bogdan Chiriţoiu.

Pentru a înlătura aceste îngrijorări, grupul Schwarz are posibilitatea de a transmite Consiliului Concurenței un set de angajamente prin care să asigure un nivel adecvat al competiției. Propunerile urmează să fie analizate și evaluate pentru a identifica soluții care să prevină distorsionarea pieței.

Autoritatea de concurență a anunțat că analizează în continuare compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal și a invitat furnizorii și companiile concurente să transmită observații referitoare la posibilele efecte negative.

Preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz ar reprezenta una dintre cele mai importante consolidări din sectorul de retail alimentar din ultimii ani.

Atât Lidl, cât și Kaufland, dețin cote ridicate pe piață și o infrastructură comercială extinsă la nivel național, iar integrarea unui nou lanț ar putea schimba echilibrul actual dintre marile rețele comerciale.