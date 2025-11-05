Carrefour, rețeaua franceză de supermarketuri, intenționează să-și cesioneze unitățile din România și a încredințat băncii BNP Paribas sarcina de a identifica un potențial cumpărător. Pe piața românească de retail, nivelul de concentrare este semnificativ, aspect care a ridicat îngrijorări și în rândul Consiliului Concurenței.

„Deja noi suntem destul de îngrijorați de concentrarea în retail. Când vorbim de relația cu consumatorul, noi ne uităm la nivel național. Acolo sunt piețe locale, câte sunt într-un oraș, într-un cartier, cât sunt oamenii dispuși să meargă pe jos sau cu mașina ca să-și facă cumpărăturile. Unde suntem îngrijorați, la nivel național, ne uităm la forța de negociere cu furnizorii și aici nu am vrea să vedem o concentrare foarte puternică a pieței, care ar face și mai dificilă relația cu furnizorii locali. Cred că aici am avea probleme, dacă s-ar concentra mari jucători existenți prezenți în România. Nu cred că ar fi ușor pentru noi să aprobăm o tranzacție în care cei din vârf de acum se cumpără unul pe altul. Dacă ar veni unul nou, ok, n-am probleme de concurență, că atunci îmi pleacă unul, dar îmi vine altul, deci situația concurențială nu se schimbă”, a spus Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, într-un interviu pentru Termene Business Hub.

Carrefour a intrat în România în 2001 și de atunci piața s-a concentrat tot mai mult. În prezent, rețeaua sa include 458 de magazine: 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de unități soft discount. În 2024, compania a realizat afaceri de 3,1 miliarde de euro.

Bogdan Chirițoiu a declarat că nu există informații oficiale despre vânzarea Carrefour și că știe doar ce a apărut în presă. El a precizat că, din punct de vedere concurențial, nu ar fi o problemă dacă retailerul ar fi cumpărat de un jucător local mic sau mediu.

„Noi ne uităm la cote de piață, în esență. Presupunem că firmele sunt suficient de inteligente cât să aibă grijă de ele însele și ne preocupă doar nu cumva să facă rău consumatorilor, să nu fie prea mari, să poată să crească prețurile. Dacă o firmă se aruncă și înghite mai mult decât poate mesteca, cred că e expresia englezească, la asta nu ne uităm. Bănuim, repet, că sunt capabili să-și gestioneze afacerea. Dacă o firmă, un retailer alimentar – cei români, că sunt mici – are curaj să ia Carrefour, din punctul de vedere concurențial nu cred că vom vedea o problemă, deoarece cotele de piață vor fi mici, deci nu o să vedem o mare problemă. Un retailer de talie medie local a cumpărat magazine Profi, când noi am obligat Mega Image să revândă 80 dintre magazinele pe care le-a cumpărat de la Profi și au fost luate de un lanț local. Să iei 80 de magazine e una, să iei tot Carrefour, în modul cum analizăm noi – noi nu ne uităm la soliditatea businessului, ci ne uităm doar la forța în piață, să nu fie excesivă – nu văd ce obiecții am putea avea din acest punct de vedere”, a arătat reprezentantul Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu a atras atenția că autoritatea de concurență urmărește cu atenție acumularea de putere pe piața alimentară, sesizând tot mai multe dificultăți în evaluarea fuziunilor din acest domeniu.