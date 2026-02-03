Potrivit distribuitorilor auto, un set de lanțuri antiderapante pentru autoturisme variază între 200 și 800 de lei, în funcție de dimensiunea anvelopelor și calitatea materialului. Lanțurile destinate SUV-urilor sau camionetelor pot ajunge chiar la aproximativ 1.500 de lei per set, iar modelele premium, cu sisteme de montare rapidă, sunt și mai scumpe.

Experții atrag atenția că prețul lanțurilor reflectă și durabilitatea și siguranța oferită: un set de calitate superioară poate fi folosit mai mulți ani dacă este întreținut corespunzător.

Conform legislației rutiere românești, șoferii care circulă pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață și nu folosesc lanțuri riscă amenzi de aproximativ 1.820 și 4.050 de lei, iar în anumite situații, autoturismul poate fi imobilizat până la remedierea problemei. Polițiștii rutieri avertizează că aceste sancțiuni nu sunt doar formale: lipsa lanțurilor poate provoca blocaje în trafic sau chiar accidente grave.

„Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: (…) conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate”, arată legea din România.

De asemenea, legea din România arată că poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, ori dovada înlocuitoare, în cazul în care mașinile nu sunt echipate echipamente antiderapante certificate dacă drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri: (…) autovehiculul nu este dotat, la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori nu au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate”, mai arată legea.

Specialiștii recomandă ca lanțurile să fie montate pe roțile motoare ale vehiculului și să fie verificate înainte de fiecare ieșire pe drumuri alunecoase. Este esențial ca șoferii să păstreze lanțurile într-un loc accesibil și să exerseze montarea lor, pentru a evita întârzieri sau riscuri în condiții de iarnă.