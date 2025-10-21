Alegerile locale parțiale vor avea loc pe 7 decembrie 2025 în mai multe localități, cel mai important scrutin fiind cel pentru Primăria Capitalei.

Tot în aceeași zi este programat și referendumul privind pensiile speciale, ca urmare a respingerii proiectului Guvernului de către Curtea Constituțională.

Anterior, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declarase că va propune coaliției ca alegerile să se organizeze cât mai repede, posibil pe 30 noiembrie. În același context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că va susține organizarea scrutinului la Capitală fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie.

Referitor la condiția PSD ca fiecare partid din coaliție să aibă propriul candidat, Bolojan a spus că nu vede nicio problemă în respectarea acestei cerințe.

PSD a solicitat introducerea unei anexe la programul de guvernare care să garanteze că PNL și USR nu vor retrage candidați unul în favoarea celuilalt, însă propunerea partidului condus interimar de Sorin Grindeanu a fost respinsă. În schimb, s-a convenit ca cele patru partide din coaliție să nu se atace reciproc în campania electorală, iar liderii formațiunilor vor monitoriza respectarea acestei decizii.

Pentru ca data de 7 decembrie să fie oficială, mai este necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern de către Executivul condus de premierul Ilie Bolojan. Până în prezent, Guvernul nu a stabilit încă data alegerilor pentru Primăria Capitalei, întrucât PSD, condus interimar de Sorin Grindeanu, s-a opus inițial organizării scrutinului în acest an.

USR a propus ca PNL, PSD și UDMR să sprijine un candidat comun, respectiv Cătălin Drulă, însă PSD s-a opus ferm acestei propuneri.

Președintele a subliniat că este important să existe un primar ales de bucureșteni și că trebuie menținut un echilibru, chiar dacă există tentația unor abordări revoluționare. El a remarcat că multe decizii politice sunt motivate de interese personale, dar a considerat legitime pozițiile exprimate atât de PSD, cât și de USR, fiecare partid urmărind propriile interese în dezbaterea publică privind alegerile din Capitală.

De asemenea, a precizat că, deși ar fi preferat ca scrutinul să aibă loc în noiembrie pentru a nu afecta pregătirile cetățenilor pentru sărbători și vacanțe, această decizie aparține coaliției, iar rolul său nu a fost să arbitreze.