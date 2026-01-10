Claudiu Năsui a afirmat că acordul de liber-schimb dintre UE și Mercosur reprezintă un demers benefic atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România, deoarece va permite europenilor să cumpere și să vândă bunuri și servicii fără bariere tarifare impuse artificial în relația cu statele Mercosur. Năsui a menționat că singura provocare reală rămâne distanța geografică, pe care o consideră o limitare naturală, nu una de natură politică, precum taxele vamale.

În opinia sa, eliminarea acestor bariere comerciale va stimula specializarea și diviziunea muncii de ambele părți, lucru ce va conduce la economii mai eficiente și mai prospere atât în UE, cât și în statele sud-americane.

„Acordul de liber-schimb UE-Mercosur este un lucru foarte bun și pentru UE și pentru România. Europenii vor putea să cumpere și să vândă bunuri și servicii fără bariere artificiale cu țările din Mercosur. Rămâne problema distanței, dar aceea este una naturală, nu indusă politic precum tarifele vamale. Asta va duce la mai multă specializare și diviziune a muncii și în UE și în Mercosur, ceea ce înseamnă economii mai productive și prospere pentru toți”, a transmis acesta.

Fostul ministru amintește că în momentul schimbării administrației americane, a avertizat că Europa ar trebui să adopte o strategie diferită de cea protecționistă.

„Atunci când a câștigat Trump am spus că UE trebuie să facă inversul decât face Trump în comerț. Unul dintre cele trei lucruri de care ziceam era că în timp ce SUA se închide la comerțul internațional, UE trebuie să se deschidă. Acum face tocmai asta”, a scris Năsui.

Deși salută acordul, Năsui critică modul în care Bruxelles-ul gestionează procesul legislativ, acuzând întârzieri semnificative și temeri legate de impactul asupra anumitor sectoare.

„Din păcate e făcut în clasicul stil UE. După enorm de mult timp de negociere, și chiar și deschiderea se face extrem de încet și nu cumva să supere grupuri de interese. Abia în 10/15 ani vom avea eliminarea tarifelor. O perioadă imensă. Deci binele făcut se va vedea puțin câte puțin, eșalonat”, consideră acesta.

Cu toate acestea, el notează că există o perspectivă optimistă: „Dar, să vedem partea plină a paharului, măcar avem perspectiva că dacă în următorii 10/15 ani nu se schimbă nimic nici de partea UE, nici de partea Mercosur, vom avea mai multă libertate și prosperitate mai mare”.

Năsui arată că România s-a poziționat corect în Consiliu, votând în favoarea acordului, dar atrage atenția asupra unor decizii la nivel național care contravin principiului de liber schimb.

„E bine că România a votat pentru”, afirmă acesta, completând însă cu o critică la adresa Guvernului: „Apropo, taxa „Emag” impusă de guvernul Bolojan pe coletele din China, merge fix în direcția inversă schimbului liber și către autarhie”.

El a încheiat mesajul într-o notă pragmatică: „Dar să nu ne mai amintim de creșterile de taxe naționale și să ne bucurăm că suntem în UE și că UE se deschide concurenței”.