Potrivit explicațiilor publicate de Claudiu Năsui pe Facebook, premierul sugerează o evoluție pozitivă, însă suma efectiv colectată din TVA nu a înregistrat creșterea despre care se afirmă că ar exista. Politicianul subliniază că, în spațiul public, sunt vehiculate afirmații care încearcă să minimalizeze realitatea economică, precum ideea că prețurile, veniturile sau costul vieții nu ar fi afectate, deși datele contrazic aceste percepții.

În analiza publicată, fostul ministru prezintă punctual trei teme principale asupra cărora consideră că Guvernul induce în eroare populația. Prima dintre acestea se referă la încasările din TVA. El arată că acestea cresc doar în termeni nominali, fără a se lua în calcul inflația.

În octombrie 2023, încasările din TVA au fost de 99 de miliarde, iar în octombrie 2024 au ajuns la 108,4 miliarde. Cum inflația pentru perioada analizată este de 9,76%, suma încasată anul acesta ar fi trebuit să fie de aproximativ 109 miliarde doar prin ajustarea la inflație.

Cu toate acestea, valoarea reală este sub acest prag. Mai mult, ținând cont de creșterea cotelor de TVA și de majorarea accizelor, factori care ar fi trebuit să impulsioneze suplimentar încasările, rezultatul ar fi trebuit să fie mult peste nivelul anului trecut, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Năsui consideră că nu este un motiv de laudă ca Guvernul să prezinte drept performanță o creștere care se datorează exclusiv majorării taxelor, nu evoluției economiei sau combaterii evaziunii.

Un alt aspect evidențiat este faptul că încasările din TVA pentru luna octombrie sunt mai mari decât media anuală. Năsui explică însă că acest lucru se întâmplă în fiecare an, fiind vorba despre un fenomen sezonier.

Încasările din această lună au fost peste medie și anul precedent, fără ca vreun guvern să pretindă o victorie economică pentru un efect care se repetă an de an. Acesta argumentează că, fiind un tipar previzibil, nu există niciun motiv ca actualul executiv să folosească această informație pentru a-și atribui merite nejustificate.

„2) „Încasările din TVA sunt în luna octombrie mai mari decât media din tot anul!” Este genul de informație care pare extraordinară până când ne dăm seama că în fiecare an încasările în luna octombrie sunt mai mari decât media din tot anul, nu doar anul acesta. Se numește „sezonalitate”. Unele luni aduc mai mulți bani, altele mai puțini. Și anul trecut, de pildă, încasările din TVA pe luna octombrie au fost mai mari decât media din tot anul. De ce? Ce s-a întâmplat? A combătut guvernul Ciolacu evaziunea din TVA în luna octombrie după care s-a oprit? Evident că nu. Nici măcar nu s-a lăudat cu asta pentru că ar fi fost ridicol să se laude cu un efect sezonier. Dar așa cum nu s-a lăudat el, n-ar trebui să se laude nici guvernul Bolojan”, a mai scris fostul ministru.

Un al treilea subiect abordat este scăderea salariilor din sectorul public cu jumătate de miliard de lei. Deși acest lucru este real, Năsui subliniază că o parte semnificativă a reducerilor provine din zona educației, ceea ce, în opinia sa, nu reprezintă un motiv de mândrie pentru Guvernul Bolojan. El sugerează că această diminuare ar trebui analizată cu atenție, întrucât impactul este unul important pentru domeniul educației.

Fostul ministru încheie cu observația că un guvern ar trebui să vorbească despre rezultate pozitive doar atunci când acestea sunt generate de creșterea reală a economiei sau de reducerea evaziunii fiscale. În schimb, consideră că actualul executiv încearcă să prezinte ca succes o situație care provine exclusiv din mărirea taxelor și din povara suplimentară pusă pe umerii populației.

„3) „Scad salariile la stat cu jumătate de miliard!”. Asta este adevărat. Dar aici diavolul stă în detalii. De unde au scăzut exact? Vă zic eu ca să nu căutați. Jumătate din tăieri sunt de la educație. Acolo, într-adevăr guvernul Bolojan a tăiat. Iarăși nu cred că e un motiv de laudă. Nu mai intru în altele, dar mai sunt. Guvernul, orice guvern, ar trebui să se laude atunci când cresc încasările din creșterea economiei sau din reducerea evaziunii. Guvernul Bolojan se laudă că-i cresc încasările atunci când cresc taxele”, a conchis acesta.

