Economia imobiliară românească se pregătește pentru un an dificil, dar ordonat, în 2026, potrivit unui raport recent al ING, analizat de economistul șef al băncii, Valentin Tătaru. Conform documentului, activitatea pe piața rezidențială va rămâne redusă, cu o posibilă revenire timidă abia în 2027.

Cadrul fiscal și economic explică această perioadă de „îngheț controlat”. În primul rând, costurile ipotecare vor rămâne ridicate până la mijlocul lui 2026, afectând accesul gospodăriilor la credit. În paralel, veniturile reale scad sub presiunea măsurilor fiscale și a încetinirii economice. La acestea se adaugă creșterea TVA pentru materiale și servicii de construcții și decizia unor dezvoltatori de a amâna lansarea proiectelor până la semnale clare din partea BNR privind relaxarea monetară.

Autorizațiile de construire din 2024–2025 au fost modeste, ceea ce înseamnă că în 2026 numărul proiectelor finalizate va fi mai mic. Această reducere a ofertei va avea un impact asupra prețurilor, în special pentru locuințele bine poziționate și eficiente energetic. În același timp, piața se va orienta spre unități mai mici, cu costuri reduse de întreținere și cu eficiență energetică ridicată – o adaptare pragmatică la cheltuielile lunare ale cumpărătorilor.

Primele semne de relaxare a creditării ipotecare ar putea apărea abia între iunie și septembrie 2026, dacă inflația se menține sub control. Efectele asupra pieței vor fi vizibile în primul și al doilea trimestru din 2027, ceea ce face ca anul 2026 să fie unul de tranziție și consolidare.

Un alt element care va influența decisiv comportamentul cumpărătorilor și al dezvoltatorilor este valul de taxe preconizat în 2025–2027. TVA-ul mai mare pentru materiale și servicii, împreună cu creșterea impozitului pe proprietate, vor face ca locuințele să devină mai puțin accesibile și investițiile în construcții mai riscante. În anumite cazuri, impozitul pe apartamente poate crește cu până la 80% încă din 2026.

Conform ING, prețurile în 2026 nu vor înregistra scăderi semnificative, dar nici nu vor urca. Diferențele se vor observa între locuințele vechi, cu eficiență energetică redusă, care pot pierde din valoare, și cele noi, bine amplasate și economice la întreținere, care vor menține prețurile stabile sau chiar ușor crescătoare. În 2027, odată cu relaxarea dobânzilor și reluarea creditării, se așteaptă o revenire lentă și selectivă, favorizând proiectele eficiente energetic și locuințele de familie de 3 camere, în condițiile stabilizării veniturilor reale.