În cadrul oricărei tranzacții imobiliare, certificatul de performanță energetică joacă un rol esențial, oferind informații clare despre consumul de energie al locuinței și impactul acestuia asupra costurilor viitoare. Acest document nu este doar formalitate: el poate influența decizia de cumpărare și prețul cerut de vânzător.

Certificatul energetic este un document oficial care evaluează cât de eficient energetic este un imobil – apartament sau casă. Documentul indică energia necesară pentru funcționarea normală a locuinței, inclusiv încălzirea, răcirea, prepararea apei calde, ventilarea și iluminatul. Rezultatele sunt prezentate sub forma unei clase energetice, de la A (foarte eficient) până la G (consum ridicat, pierderi mari de energie).

Există o obligație legală de deținere a certificatului energetic, stipulată de Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Conform legii, la vânzarea sau închirierea unui imobil, certificatul trebuie prezentat persoanelor interesate, iar la semnarea contractului, noul proprietar primește originalul.

Pe lângă aspectul legal, actul oferă avantaje practice: cumpărătorul obține o imagine clară asupra cheltuielilor cu energia și confortului locuinței, iar vânzătorul poate folosi un certificat favorabil ca argument pentru valoarea imobilului, mai ales că locuințele eficiente energetic devin tot mai căutate.

Certificatul nu se eliberează de o instituție publică, ci de un auditor energetic autorizat de Ministerul Dezvoltării. Acești specialiști pot fi de gradul I sau II, în funcție de tipul clădirii analizate. Pentru locuințele obișnuite, un auditor autorizat corespunzător este suficient.

Pentru evaluare, auditorul analizează caracteristicile tehnice ale imobilului: suprafața, compartimentarea, tipul de izolație, ferestrele, sistemele de încălzire și producere a apei calde, dar și alte elemente care influențează consumul de energie. Uneori, poate fi necesar ca auditorul să viziteze proprietatea și să consulte planuri sau alte documente tehnice.

Emiterea certificatului durează de obicei câteva zile lucrătoare, iar documentul are valabilitate de 10 ani, dacă nu se fac modificări semnificative care afectează performanța energetică.

Responsabilitatea obținerii certificatului revine proprietarului imobilului, adică vânzătorului. Documentul trebuie pus la dispoziția cumpărătorului înainte de semnarea contractului, iar originalul trebuie predat la finalizarea tranzacției.

Chiar dacă părțile convin ca achitarea costului să fie suportată de cumpărător, obligația legală rămâne a vânzătorului. Certificatul reflectă starea reală a imobilului la momentul vânzării și face parte din responsabilitățile de informare ale proprietarului. Lipsa acestuia poate atrage contestarea contractului, transferând riscul juridic exclusiv asupra vânzătorului.

Certificatul energetic nu este singurul act necesar. Vânzătorul trebuie să furnizeze și acte de proprietate, extras de carte funciară, documente cadastrale și certificatul fiscal, care atestă că toate taxele sunt plătite.

Contractul de vânzare-cumpărare este autentificat de notar și asigură legalitatea transferului de proprietate. Cumpărătorul are datoria să verifice documentele de întreținere, situația utilităților și eventualele autorizații de construcție sau renovare, pentru a evita surprize sau litigii ulterioare.