Întrebat despre implicarea PSD în numirea conducerii SRI și dacă partidul urmărește șefia serviciului, Claudiu Manda a precizat că PSD nu a solicitat poziția și că miniștrii partidului au fost aleși prin vot intern, fără intervenția serviciilor. El a adăugat că nu au existat negocieri în coaliție sau cu președintele pe această temă. În ceea ce privește procedura corectă, Manda a subliniat că aceasta rămâne responsabilitatea președintelui, care propune numele, iar Parlamentul și coaliția decid ulterior dacă le acceptă.

„Abordarea corectă este cea pe care a spus-o președintele României. Fiind vorba de acest mecanism de punere în funcție – președintele propune și Parlamentul votează – atunci când va avea niște nume, va veni și va propune coaliției numele și rămâne să vedem dacă cei din coaliție sunt de acord sau nu”, a spus Manda.

Când a fost întrebat despre posibilele nume pentru șefia SRI, Claudiu Manda a precizat că nu știe cine va fi desemnat și a negat că PSD ar fi oferit presei două variante. El a subliniat că propunerea finală aparține președintelui României și că va urma o consultare cu partidele politice.

„Este clar că va exista o consultare între președinte și partidele politice. Propunerea vine din partea președintelui României”, a spus el.

Întrebat care sunt condițiile PSD pentru a susține propunerea șefului SRI în Parlament, Claudiu Manda a spus că partidul vrea ca aceasta să revină unui civil, echilibrat și care să mențină serviciul în afara jocurilor politice. El a precizat că, deși se consideră civil, nu sugerează că s-ar propune pe sine pentru funcție. În ceea ce privește șefia parchetelor, Manda a afirmat clar că aceasta nu face parte din negocieri.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat duminică seară la Antena 3 că nu poate confirma sau infirma speculațiile privind o posibilă propunere pentru șefia serviciilor secrete SRI sau SIE.

”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”, a spus el.

Lazurca a fost întrebat și despre motivul pentru care a renunțat la „un salariu de 10.000 de euro” în cariera diplomatică și a decis să revină în țară la invitația lui Nicușor Dan, pentru a-i ocupa funcția de consilier.

”Pentru cineva pe care îl cunosc din 1993, cu care am păstrat o legătură strânsă, l-am îndrăgit, am avut proiecte politice împreună la Paris și a ajuns printr-un miracol președinte”, a declarat Marius Lazurca.

Acesta a fost întrebat și dacă se consideră suveranist, în contextul discuțiilor despre izolaționism. Marius Lazurca a răspuns făcând trimitere la sensul clasic al suveranismului – acela de autonomie în decizii, politică internă proprie și control al statului asupra propriilor afaceri – și nu la interpretarea promovată de curentele extremiste pro-ruse din România.