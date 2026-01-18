Duminică, la Digi 24, Traian Băsescu a fost întrebat ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan în privința numirii șefilor SRI și SIE și cum ar trebui să abordeze negocierile în această situație.

”Ar trebui să găsească nişte oameni cu caracter. Spre exemplu, eu, ca să închid orice discuţie, nimeni nu mi-a cerut, nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară, dar am dat SRI-ul unui reprezentant al PSD-ului.(…) Maior era deputat PSD. E adevărat, din aripa de la Cluj, o aripă chipurile mai reformistă decât PSD-ul. Şi m-am uitat la ce a scris Maior la activitatea lui. Fusese la Ministerul Apărării şi mi s-a părut o soluţie bună. De două ori l-am chemat pe Geoană ca să-l conving să mi-l dea pe Maior”, a afirmat Băsescu.

Când a fost întrebat dacă situația s-ar repeta și în prezent, Traian Băsescu a explicat că diferența este că el dispunea de un partid, Alianța DA, care câștigase alegerile, în timp ce Nicușor Dan nu are o formațiune politică proprie. Băsescu a precizat că, pe vremea sa, nu ar fi fost nicio problemă să treacă orice nume prin Parlament, însă pentru Nicușor Dan va fi mult mai dificil, motiv pentru care consideră că acesta trebuie să intre într-o negociere. Fostul președinte a subliniat că avantajul său provenea din majoritatea parlamentară pe care o deținea.

”Eu aveam un partid care câştigase alegerile – Alianţa DA, pe când Nicuşor Dan nu are un partid. Deci el poate să aibă altă abordare. Pentru mine nu ar fi fost nicio problemă să trec orice nume prin Parlament la vremea aceea. Pentru Nicuşor Dan va fi foarte greu, deci de asta cred că el intră într-o negociere. Eu mi-am permis, pentru că aveam majoritate în Parlament”, a explicat Traian Băsescu. ”Ar fi o inovaţie o lărgire a spectrului de negociere, dar el trebuie să se bată pentru drepturile pe care i le dă Constituţia şi legislaţia în cazul procurorilor. Este o decizie a Curţii Constituţionale care spune că o dată are voie să refuze. Nu, preşedintele va refuza ori de câte ori va considera necesar”, a subliniat Traian Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat dur pe Nicușor Dan, acuzându-l de implicare insuficientă în exercitarea atribuțiilor constituționale. Băsescu a declarat că Nicușor Dan „s-a plasat într-o zonă în care nu și-a respectat atribuțiile constituționale”, sugerând că abordarea sa pasivă amintește de stilul fostului președinte Klaus Iohannis.

Fostul președinte a invocat ca exemplu un incident de la aeroportul din Paris, unde Nicușor Dan a rămas blocat din cauza condițiilor meteo, pe care l-a descris drept „o imagine groaznică pentru instituție”. Băsescu a susținut că, în astfel de situații, existau alternative pentru deplasare și că un președinte trebuie să ia decizii rapid, subliniind că el nu ar fi rămas niciodată pe aeroport, ci ar fi căutat o soluție precum găsirea unui avion pentru plecare în maximum o oră și jumătate.