În debutul conferinţei, Ciprian Ciucu a explicat că nu vede utilă sau necesară solicitarea retragerii candidatului USR, Cătălin Drulă, din competiţia pentru Primăria Municipiului Bucureşti. Ciucu a argumentat că, în opinia sa, procesul electoral trebuie să decurgă în mod firesc, iar rezultatul să fie asumat în baza unei confruntări politice complete.

El a insistat asupra faptului că doreşte o întrecere bazată pe propuneri şi viziuni administrative, nu pe discuţii tensionate ori pe strategii care urmăresc limitarea prezenţei unor candidaţi. În această prezentare, candidatul PNL a afirmat că pune accent pe claritatea dezbaterilor publice şi pe o campanie în care competiţia de idei să prevaleze.

În continuarea mesajului, Ciucu a nuanţat că legitimitatea unui viitor primar depinde şi de modul în care a parcurs întreaga competiţie electorală. Din acest motiv, consideră că procesul trebuie să se desfăşoare în mod complet, fără retrageri care pot alimenta contestări sau discuţii ulterioare.

Pentru a-şi consolida punctul de vedere, candidatul PNL a declarat:

„În primul rând, nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Nu vreau să fac acest lucru. Îmi doresc o competiţie care să meargă până la capăt şi celui care va câştiga să aibă legitimitatea unui lupte dusă până la capăt, a unei lupte politice, de altfel, şi să fie o luptă de idei şi nu de atacuri şi de manipulări”.

În zona dedicată contextului politic, Ciucu a explicat că situaţia actuală a candidaţilor este rezultatul unei decizii din interiorul coaliţiei de guvernare. Potrivit acestuia, PSD ar fi impus varianta candidaturilor separate la nivelul Capitalei, avertizând că orice altă soluţie ar fi generat tensiuni politice care ar fi putut destabiliza executivul.

Candidatul liberal a subliniat că această strategie, impusă la nivelul coaliţiei, a creat premisele unui tablou electoral fragmentat. În aceste condiţii, fiecare partid şi-a asumat desemnarea propriului candidat, ceea ce a dus la o competiţie mai extinsă decât în alte cicluri electorale.

Ciucu a abordat şi tema riscului politic reprezentat de creşterea opţiunilor pentru candidaţii cu discurs radical. El a amintit că, potrivit unor evaluări sociologice recente, preferinţele electoratului bucureştean încep să includă opţiuni cu profil extremist, o situaţie mai puţin întâlnită în Capitală în anii anteriori.

În acest context, Ciucu a transmis că evoluţia acestor tendinţe necesită atenţie, întrucât poate influenţa coerenţa administrativă a oraşului şi modul în care se va construi viitoarea majoritate. El a explicat:

„În al doilea rând, suntem în această situaţie datorită faptului că, la nivel de coaliţie, PSD practic a impus faptul că trebuie să mergem toţii cu candidaţi individuali, fiecare partid, sub ameninţarea ruperii coaliţiei şi a instabilităţii guvernamentale. Trebuie să fim în acelaşi timp foarte atenţi la un risc pentru că vedem că cei care au făcut sondaje de opinie au observat că acest pericol extremist începe să crească şi în Bucureşti unde, de altfel, până acum a fost ţinut în afară, în afara guvernării. Şi poate există un astfel de pericol”.

În partea dedicată rezultatelor sociologice, Ciprian Ciucu a vorbit despre datele pe care le are la dispoziţie şi despre felul în care acestea conturează competiţia electorală. El a precizat că a analizat mai multe sondaje şi că unele dintre cele publicate în spaţiul public nu ar reflecta întotdeauna cu acurateţe realitatea măsurată.

Conform informaţiilor prezentate de el, în majoritatea sondajelor interne atât el, cât şi Daniel Băluţă se desprind vizibil de restul candidaţilor, chiar dacă diferenţele dintre ei doi rămân reduse. Ciucu a subliniat că nivelul de susţinere pentru favoriţi este relativ scăzut, în jur de un sfert din opţiunile exprimate, ceea ce poate conduce la un primar ales cu un procent modest.

El a explicat că această situaţie ar putea determina viitorul primar să depună eforturi importante pentru consolidarea încrederii publice după alegeri, având în vedere fragmentarea electoratului. În aceeaşi prezentare, candidatul PNL a precizat că există sondaje care îl indică drept favorit, în timp ce altele îl plasează pe candidatul PSD înaintea sa.

În acest context, Ciucu a afirmat:

„În această perioadă am văzut foarte multe manipulări. Eu ştind şi rezultate, dar neputând să le probez, reale ale sondajelor care s-au dat pe piaţă. Datele pe care le am eu sunt următoarele: sunt, împreună cu principalul meu competitor, Daniel Băluţă, suntem desprinşi. Suntem desprinşi în sondaje, nu foarte mult, din păcate, şi va fi păcat că o să avem un candidat sau un primar ales cu poate în jur de 30% sau mai puţin, care va trebui să recupereze, să recâştige încrederea oamenilor. ne aflăm undeva la 25-26%. O parte din sondajele mă dau pe mine, în faţă, altele pe dânsul. Nu întotdeauna ceea ce se publică cu aceste sondaje şi ştim istoria, este şi realitatea”.

Un sondaj Atlasintel, publicat luni, plasează de asemenea candidatura lui Ciucu pe primul loc, cu un avans foarte mic faţă de Daniel Băluţă, ceea ce confirmă o competiţie strânsă pentru conducerea administraţiei Bucureştiului.