Potrivit studiului AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, conduce clasamentul intențiilor de vot, fiind preferat de 19,2% dintre respondenți. Urmează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 18,2%, Cătălin Drulă de la USR, cu 18,1%, și Anca Alexandrescu, independent susținut de AUR, cu 17,9%.

Diferențele între cei patru candidați, Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu, se situează în marja de eroare a sondajului, de cel mult 1,3%, ceea ce indică un rezultat foarte strâns și o competiție dificil de anticipat. Această situație relevă faptul că alegătorii bucureșteni sunt împărțiți între mai mulți candidați, fără un favorit clar.

Pe locul al cincilea se află Ana Ciceală, candidatul formațiunii SENS, cotată cu 7,1%. Procentul obținut de aceasta este mai ridicat decât cel raportat în alte sondaje publice recente, sugerând o vizibilitate în creștere pentru candidatura sa.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat între 12 și 14 noiembrie, pe un eșantion de 2.429 de persoane, prin metoda recrutării digitale aleatorii. Marja de eroare este de ±2%, iar gradul de încredere de 95%, conform standardelor statistice utilizate în studiile de opinie.

Datele obținute de CURS în perioada 3-14 noiembrie oferă o imagine ușor diferită a preferințelor alegătorilor. În acest sondaj, Daniel Băluță conduce cu 27% din opțiuni, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, fiecare cu 22%.

Anca Alexandrescu se situează la 15%, iar candidații noi sau independenți obțin scoruri mai mici, între 2% și 5%. Printre aceștia se remarcă George Burcea, care a intrat recent în cursă și înregistrează 2%.

Un alt sondaj, realizat de Avangarde în perioada 2-7 noiembrie, indică o situație apropiată: Daniel Băluță (PSD) ar obține 24% din voturi, Ciprian Ciucu (PNL) 21%, Cătălin Drulă (USR) 20%, iar Anca Alexandrescu 17%. Diferențele între primii patru candidați rămân reduse, subliniind caracterul competitiv al alegerilor din Capitală.

De asemenea, sondajul Novel Research, realizat între 24 și 31 octombrie pentru PNL, plasa Ciprian Ciucu pe primul loc, cu 26,4%, urmat de Daniel Băluță cu 24,5%. Cătălin Drulă se afla pe poziția a treia cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu obținea 15% din intențiile de vot.

O mișcare importantă în campania lui Ciprian Ciucu a fost semnarea unui protocol de colaborare cu partidul REPER, care și-a exprimat susținerea pentru candidatura sa. Această alianță are un impact politic simbolic, deoarece membrii REPER provin din USR și au ales să sprijine PNL, nu candidatul USR, Cătălin Drulă.

„Astăzi vom semna un protocol de colaborare între mine și partidul REPER, un partid care a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut și cu care îmi doresc o colaborare pe termen mai lung. M-am întâlnit cu membrii REPER, a fost discuție foarte bună, despre principii, despre guvernanța Bucureștiului. Mă bazez pe REPER pentru că au expertize în zona care îmi sunt complementare mie și echipei mele și este efectiv o zi foarte importantă pentru noi. Le mulțumesc că au decis să mă susțină în această campanie electorală”, a explicat Ciprian Ciucu.

În sondajul CURS, REPER era cotat cu 2% în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, un procent care poate avea o relevanță semnificativă într-o competiție atât de strânsă.

Partidul REPER și Ciprian Ciucu își propun să adreseze problemele principale ale Capitalei, de la mobilitate și infrastructură, până la protecția socială și digitalizarea administrației. Bucureștiul se confruntă cu provocări complexe care necesită un primar cu experiență și capacitate de implementare a soluțiilor.

Sprijinul acordat de REPER se bazează pe un parteneriat solid, care urmărește mai multe direcții concrete: un București sigur pentru femei, cu măsuri de prevenire a violenței domestice și coordonarea poliției locale cu cea națională; un oraș orientat către nevoile copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate, inclusiv masă caldă în școli și acces la psihologi școlari; și protecția animalelor prin politici transparente și colaborări cu organizații specializate.

În plus, planul include dezvoltarea culturală a Capitalei, prin piațete culturale și revitalizarea cartierelor, protecția mediului și investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, extinderea spațiilor verzi și crearea unei Centuri Verzi. De asemenea, parteneriatul urmărește reformarea administrației, prin reducerea dublării atribuțiilor între sectoare și ADIZMB, precum și consolidarea transparenței în cheltuieli, contracte și performanța serviciilor publice.

În domeniul digitalizării și al eficientizării serviciilor, colaborarea se concentrează pe unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și simplificarea procedurilor administrative. Alte obiective vizează modernizarea serviciilor de termoficare, creșterea colectării selective a deșeurilor și sprijinul acordat IMM-urilor pentru consolidarea economiei locale.