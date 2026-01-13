Ciprian Ciucu a precizat că vor fi aplicate restructurări, comasări și reduceri de cheltuieli și că, deși va suporta critici, în martie va prezenta primul pachet de reforme. Totuși, primarul subliniază că aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile generate de subvențiile către STB și Termoenergetica, motiv pentru care consideră esențial ca, în cadrul Legii Bugetului pe acest an, PMB să primească 70% din bugetul orașului.

De asemenea, Ciucu a anunțat că va propune tuturor partidelor din Consiliul General și Parlament un pact pentru asigurarea funcționării eficiente a Primăriei Capitalei.

Primarul Bucureștiului a transmis într-o postare pe Facebook că bugetul Capitalei se confruntă încă de la începutul anului cu o problemă structurală.

”Am primit 1/12, conform legii, până ce vom avea aprobat bugetul. Cel mai repede, acest lucru, să avem un buget local votat în Consiliul General, s-ar putea întâmpla în martie. Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei. Să aveţi o comparaţie, în anii anteriori, PMB a primit astfel: 358 milioane, ianuarie 2022; 488 milioane, ianuarie 2023; 551 milioane, ianuarie 2024; 400 milioane, ianuarie 2025. Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune primarul.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a detaliat, pentru transparență, modul în care a fost alocată suma respectivă și a precizat că termenul „decis” este relativ, având în vedere că plata unor obligații restante era necesară pentru a evita blocarea conturilor Primăriei.

”Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează: 75 de milioane au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate); 18 milioane pleacă la datoria publică (rate şi dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane se duc pe eşalonările din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 milioane sunt arieratele”, explică primarul.

Ciprian Ciucu a precizat că 90 de milioane de lei din bugetul PMB vor fi alocate STB pentru plata salariilor angajaților, acoperirea cheltuielilor de funcționare (inclusiv piese și materiale) și achitarea ratelor către ANAF.

”Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte”, arată Ciucu.

Acesta a menționat că 10 milioane de lei vor fi direcționate către transportul public din Ilfov, dintr-o datorie totală de 21 de milioane. „Mi se pare absurd ca PMB să suporte aproximativ 150 de milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar voi reveni asupra acestui subiect după ce voi analiza întreaga politică de mobilitate implementată în prezent”, a adăugat primarul.

De asemenea, Ciprian Ciucu a anunțat că 30 de milioane de lei vor fi alocate Termoenergetica.

”Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Şi creşte”, spune Ciucu.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că 8,5 milioane de lei vor fi alocați copiilor cu dizabilități sub formă de ajutoare sociale – anterior, acestea fuseseră denumite „stimulențe” de fosta administrație. Edilul a precizat că adulții cu dizabilități, care nu și-au mai primit banii din martie 2024 (aproximativ 13 milioane lei lunar), ar putea fi nemulțumiți, însă în prezent bugetul nu permite suportarea acestor plăți suplimentare.

”6 milioane vor merge negereşit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică şi noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public; 3 milioane la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din şantiere şi e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le laşi să se degradeze şi alte 3 milioane merg la Administraţia Străzilor pentru a asigura funcţionarea semaforizării şi să aibă pentru reparaţiile curente”, adaugă Ciucu.

Primarul Capitalei a precizat că, din suma de 317 milioane de lei primită de la Guvern, aproximativ 20 de milioane mai rămân disponibili.

A subliniat că acești bani se vor consuma rapid în următoarele două săptămâni, din cauza unor urgențe neprevăzute, și pentru a evita blocarea conturilor. Ciprian Ciucu a explicat toate aceste detalii pentru a asigura transparența și pentru a oferi o imagine clară asupra situației financiare a PMB.

”Bucureştiul are o gravă problemă structurală de finanţare. Că sunt eu primar, că este altul sau alta, realitatea este acesta: acum suntem practic o “agenţie de plăţi” care ia banii de la Guvern şi îi dă mai departe, cu zero flexibilitate legală de a-şi construi o strategie bugetară. Cu o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală. Eu voi face ceea ce trebuie făcut, ceea ce este corect pentru oraşul nostru pe termen lung şi nu ceea ce este populist. Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Voi face ce este omeneşte posibil să eficientizez cheltuielile proprii şi ale subordonatelor. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alţi primari, din ultimii 20 de ani le-au evitat cu graţie. Voi face ce e corect şi nu voi aştepta doar să vina banii de la guvern. În luna martie voi veni deja cu un prim pachet de reforme, pe care îl voi explica temeinic”, anunţă primarul.

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a precizat că, potrivit simulărilor efectuate, resursele actuale nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile generate de subvențiile către STB și Termoenergetica.

El a subliniat că, pentru a evita un colaps financiar, este esențial ca, în cadrul Legii Bugetului pe acest an, PMB să primească 70% din bugetul orașului. În acest sens, Ciucu a anunțat intenția de a propune tuturor partidelor din Consiliul General și Parlament un pact pentru asigurarea funcționării eficiente a Primăriei. Primarul se bazează pe sprijinul președintelui Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna bugetul dacă principiile referendumului nu vor fi respectate, precum și pe sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru reformele structurale, și face apel către PSD, USR și UDMR să susțină decizii responsabile pentru viitorul Bucureștiului.