Pentru a facilita deplasarea bucureștenilor în noaptea dintre ani, va fi introdusă o linia nouă de autobuz de noapte, N41, care va funcționa la un interval de 30 de minute.

Traseul acestei linii va porni din Piața Presei și va trece prin Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov și Bd. Ghencea, până la capătul de linie din Ghencea, revenind pe același traseu.

Din cauza restricțiilor de trafic impuse pentru manifestările de Revelion, între 31 decembrie, ora 19:00, și 1 ianuarie 2026, ora 01:00, circulația rutieră va fi restricționată pe Bd. Unirii (între Str. Lucian Blaga și Piața Alba Iulia) și pe Bd. Decebal (între Str. Dristorului și Piața Alba Iulia).

Linia 104 va funcționa între terminalul Piața Operei și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, apoi va fi deviată pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu înainte de a reveni pe traseul obișnuit.

Linia N104 va circula între Piața Unirii 4 și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, după care va fi deviată pe Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Șos. Mihai Bravu – Str. Baba Novac și va reveni pe traseu.

TPBI precizează că transportul public de suprafață circulă, în perioada 25 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, conform programului de duminică, ceea ce înseamnă intervale mai rare între mijloacele de transport față de zilele lucrătoare.

Metrorex a comunicat, de asemenea, programul de funcționare al metroului pentru perioada sărbătorilor de iarnă și pentru noaptea de Revelion.

În zilele 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale, cu trenuri la interval de 9 minute pe Magistralele 1, 2, 3 și 5, și la 12 minute pe Magistrala 4.

În noaptea de Revelion (31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026), metroul va fi disponibil pe toate magistralele după următorul program:

între 23:00 și 01:00, trenurile vor circula la un interval de aproximativ 10 minute;

între 01:00 și 05:00, vor circula la un interval de aproximativ 20 de minute.

Pentru siguranța călătorilor, TPBI și Metrorex recomandă respectarea semnalizărilor și a indicatoarelor temporare, având în vedere devierile de trasee și restricțiile de circulație din zonele în care se desfășoară festivitățile de Revelion.

De asemenea, pasagerii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale STB și Metrorex pentru informații actualizate despre orarele de circulație și eventualele modificări de ultim moment.