Într-un interviu acordat Digi24, Ciprian Ciucu a declarat că cele 4.050 de locuințe închiriate la tarife modice au fost repartizate în urmă cu 15, 20 sau chiar 30 de ani.

Primarul general afirmă că multe dintre aceste situații au rămas neschimbate timp îndelungat, fără verificări consistente ale criteriilor sociale sau contractuale.

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul consideră că actualul context economic și social nu mai susține menținerea unor chirii simbolice pe termen nedefinit.

„Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani, deși nu prin locuințe convenabile. Dacă ai probleme sociale, altul este mijlocul, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat”, a afirmat Ciucu.

Primarul general a anunțat că Primăria Capitalei a decis majorarea chiriilor către valori apropiate de piață. Proiectul urmează să fie votat în Consiliul General.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, măsura ar putea aduce aproximativ 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei.

În același interviu, Ciucu a vorbit despre complexitatea aparatului administrativ al PMB, după primele luni de mandat.

„În aceste două luni, dacă m-am uitat în 20% din domenii și instituție, e mult. Nu că nu aș fi avut timp, nu că nu aș fi dedicat timp, am dedicat foarte mult timp, inclusiv serile, inclusiv weekendurile, dar sunt undeva la câteva zeci de instituții subordonate. (…) Deci n-am apucat să mă uit decât cam cu jumătate din directorii din Primăria Municipalului București și undeva la 20-30% din directorii instituțiilor subordonate. Pentru că PMB-ul este un monstru administrativ. Un monstru administrativ”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul general afirmă că structura Primăriei Capitalei este excesiv de fragmentată, incluzând direcții generale, administrații, instituții culturale, spitale și companii municipale.

„Deci, birocrația și hățișul administrativ este fabulos. (…) Sunt astfel de instituții care dacă mâine s-ar desființa, nu ar simți nimeni că s-au desfința”, a spus edilul.

Ciucu a declarat că administrația locală este obligată să echilibreze bugetul, în condițiile unui deficit major de finanțare.

„Bucureștiul are un deficit de finanțare fabulos, cu toate că aici se produc cel mai mulți bani pentru România”, a afirmat primarul general.

Primarul general a explicat că o parte importantă a deciziilor bugetare depind de cadrul legislativ aprobat la nivel național.