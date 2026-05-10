Cine poate lucra după ce iese la pensie? În România, cadrul legal principal este Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care stabilește regulile pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată și pensia de invaliditate.

Persoanele care ies la pensie pentru limită de vârstă au, în general, dreptul să continue activitatea profesională și să cumuleze pensia cu salariul. Legea permite chiar continuarea muncii după îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu acordul angajatorului, până la vârsta de 70 de ani în anumite condiții.

De asemenea, pensionarii pentru limită de vârstă pot fi reangajați fără a pierde pensia, fie la același angajator, fie la altul. În practică, aceasta este categoria cea mai flexibilă din punct de vedere al cumulului pensie-salariu.

Situația este diferită în cazul pensiei anticipate. Conform legislației actuale, pensionarii care beneficiază de pensie anticipată nu pot cumula această pensie cu venituri din salarii sau alte activități profesionale.

Dacă o persoană aflată în pensie anticipată începe să lucreze cu contract de muncă, riscă suspendarea pensiei. Regula este clară și se aplică indiferent de nivelul veniturilor obținute din muncă.

În 2026, această regulă rămâne valabilă, deoarece noul cadru legislativ nu a eliminat restricțiile privind cumulul în cazul pensionării anticipate.

Pentru cei care beneficiază de pensie de invaliditate, posibilitatea de a lucra depinde de gradul de invaliditate și de recomandările medicale. În cazul gradului III de invaliditate, persoana poate desfășura activitate profesională limitată, de regulă cu program redus. În schimb, pentru gradele I și II, munca este interzisă, deoarece starea de sănătate nu permite desfășurarea unei activități.

Dacă aceste reguli nu sunt respectate, pensia poate fi suspendată sau recalculată, în funcție de situație.

Încălcarea condițiilor de cumul pensie-venit poate avea consecințe serioase. În cazul pensiilor incompatibile cu munca (precum pensia anticipată), veniturile realizate pot duce la suspendarea dreptului de pensie și la recuperarea sumelor încasate necuvenit.

„În sistemul public de pensii, plata pensiei/indemnizaţiei pentru însoţitor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: (…) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau d)”, informează Casa Națională de Pensii Publice.

Autoritățile verifică periodic situațiile de cumul, iar angajatorii au obligații de raportare în anumite cazuri.

În ultimii ani, inclusiv în 2026, autoritățile au discutat despre limitarea sau chiar înăsprirea condițiilor privind pensionarea anticipată și cumulul de venituri, pe fondul presiunilor bugetare și al deficitului de forță de muncă.