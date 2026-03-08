Operațiunea militară anunțată de armata israeliană a vizat direct mai mulți comandanți ai Forței Quds, structura externă a IRGC responsabilă pentru operațiuni clandestine și coordonarea grupărilor aliate Iranului în Orientul Mijlociu. Potrivit IDF, cei cinci comandanți se aflau într-o cameră de hotel din capitala Libanului, unde se ascundeau în momentul atacului, comunică Time of Israel.

Armata israeliană susține că militarii iranieni activau în cadrul corpului Palestinian și Libanez al Forței Quds și aveau roluri cheie în sprijinirea organizațiilor armate Hezbollah și Hamas. Aceste activități ar fi inclus transferuri de bani, schimburi de informații și coordonarea unor operațiuni regionale.

Potrivit informațiilor furnizate de IDF, cei cinci comandanți uciși în atac au fost identificați oficial. Printre aceștia se află Majid Hassini, descris drept unul dintre principalii intermediari financiari ai corpului libanez al Forței Quds. Armata israeliană afirmă că acesta coordona fluxurile de bani provenite din Iran către organizațiile militante din Liban.

🔴The IDF eliminated 5 senior commanders in the IRGC Quds Force’s Lebanon Corps in a precise strike in Beirut pic.twitter.com/GAtUaggrwJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 8, 2026

Alți comandanți vizați în operațiune au ocupat poziții importante în structurile de informații ale Forței Quds. Ali Reza Bi-Azar ar fi fost șeful serviciilor de informații din corpul libanez, în timp ce Ahmad Rasouli conducea serviciile de informații din corpul palestinian al aceleiași organizații.

Pe lista victimelor se mai află Hossein Ahmadlou, descris ca agent de informații de rang inferior în structura libaneză, precum și Abu Muhammad Ali, reprezentantul Hezbollah în corpul palestinian.

Potrivit comunicatului oficial, acești comandanți au fost eliminați „în timp ce se ascundeau într-un hotel civil”, conform IDF.

Eliminarea acestor comandanți IRGC se înscrie într-o serie de operațiuni israeliene desfășurate în ultimele zile împotriva structurilor militare iraniene. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat că l-a ucis pe Daoud Alizadeh, comandantul interimar al Corpului Libanez al Forței Quds, într-un atac desfășurat la Teheran.

În același context, un alt atac armat produs tot în Beirut l-a ucis pe șeful de stat major al Corpului Libanez, Reza Khazaei. Aceste operațiuni indică o strategie clară a Israelului de a elimina treptat liderii structurilor IRGC implicați în coordonarea activităților militare regionale.

În paralel cu aceste acțiuni punctuale, armata israeliană a anunțat lansarea unui nou val de bombardamente pe scară largă asupra unor obiective din Iran. Operațiunile aeriene au vizat inclusiv capitala Teheran, unde mai multe explozii au fost raportate în zone industriale și militare.

„Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au început atacuri pe scară extinsă asupra ţintelor regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone ale Iranului”, se arată într-un comunicat emis de armata israeliană.

Forțele Aeriene israeliene au precizat într-un alt comunicat că bombardamentele au lovit mai multe obiective militare importante. Printre acestea se află cartierul general al Forței Spațiale a Gărzilor Revoluționare Iraniene și aproximativ 50 de buncăre în care ar fi fost depozitată muniție.

Acel cartier general „includea instalaţii de cercetare, precum şi o structură de comandă şi control pentru satelitul Khayyam, lansat în august 2022 şi utilizat de Gărzile Revoluţionare pentru a impulsiona activităţile teroriste şi a monitoriza statul Israel şi locuitorii săi”, se arată în acelaşi text.

Operațiunile aeriene au provocat incendii și distrugeri în capitala iraniană. După bombardarea unor depozite de combustibil și a unei rafinării, orașul Teheran a fost acoperit de un nor dens de fum și ploaie contaminată, potrivit informațiilor din teren.

Armata israeliană susține că numai sâmbătă au fost lovite aproximativ 400 de ținte în vestul și centrul Iranului, inclusiv lansatoare de rachete balistice și instalații destinate producției de armament.

Potrivit bilanțurilor preliminare, atacurile aeriene israeliene și americane din Iran au provocat până în prezent peste 1.300 de victime. În același timp, represaliile iraniene lansate împotriva Israelului, sub forma unor atacuri cu drone și rachete, au provocat zece decese pe teritoriul israelian.