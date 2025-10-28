La ședința săptămânală a primăriei, primarul Ion Ceban a declarat că orașul va încheia, cel mai probabil, anul 2025 fără un buget aprobat de Consiliul Municipal Chișinău. Edilul a precizat că documentul fusese elaborat și prezentat la timp, însă proiectul a fost respins în mod repetat de consilierii municipali.

„Bugetul a fost pregătit profesionist și prezentat în termeni, începând cu decembrie anul trecut. Pe parcursul acestei perioade, anume consilierii au fost cei care au respins proiectul, nu au votat, iar ceea ce ați văzut ultima dată, a fost exclus de pe ordinea de zi. Indiferent de ce fac consilierii, primăria își onorează angajamentele pe proiecte și programe”, a menționat primarul capitalei, Ion Ceban.

Potrivit lui Ceban, Primăria Chișinău continuă să implementeze proiectele și să onoreze obligațiile asumate printr-un buget provizoriu. Edilul consideră că opoziția din consiliu blochează în mod deliberat procesul de aprobare, ceea ce întârzie activitățile administrative și investițiile publice.

În prezent, municipalitatea funcționează pe baza unui buget provizoriu aprobat prin dispoziția primarului. Proiectul de buget a fost supus votului de opt ori de-a lungul anului, dar de fiecare dată a fost respins din lipsă de cvorum sau din cauza abținerilor consilierilor PAS și PSRM.

Consilierii municipali din opoziție afirmă că, la final de an, adoptarea unui buget pentru 2025 nu mai este o prioritate. Ei consideră că administrația ar trebui să se concentreze pe proiectul pentru anul viitor, care ar permite o planificare corectă a veniturilor și cheltuielilor.

„Bugetul deja la a zecea lună, inclusiv cheltuielile, nu poate fi discutat aparte de bugetul pentru 2026. Ele trebuie să meargă mână la mână. Este perioada când deja se raportează executarea bugetului și trebuie să votăm deja un buget pentru 2026. Dacă nu a avut capacitate primarul în 2025 să aibă un buget corespunzător și pentru a rezolva problemele oamenilor, atunci haideți măcar pentru 2026 să oferim chișinăuienilor un buget pentru rezolvarea problemelor lor”, a declarat consiliera PAS, Zinaida Popa.

Reprezentanții opoziției mai spun că primarul nu a gestionat eficient dialogul cu consilierii și nu a acceptat amendamentele propuse de aceștia. Ei cer ca, în elaborarea bugetului pentru 2026, să fie incluse prioritățile comunității, în special cele privind infrastructura și serviciile sociale.

Deși la nivel național PSRM și PAS se află în tabere politice opuse, la Chișinău consilierii celor două formațiuni împărtășesc o viziune comună privind modul de elaborare a bugetului. Ambele grupuri cer o abordare nouă pentru anul viitor și o implicare reală a consilierilor în stabilirea priorităților.

„Noi vrem să vedem bugetul pentru anul 2026 care o să-l aprobăm. Să examinăm, să vedem dacă vor fi incluse propunerile noastre, da, dar dacă nu, atunci să caute cu cine să voteze. – S-ar putea repeta situația din acest an? – Eu cred că deja ambițiile cosmice a domnului primar au mai scăzut și cred că se va așeza la masă și va înțelege că alegătorii sunt toți cetățenii din Chișinău și nu doar cei care l-au votat pe el”, a afirmat consilierul PSRM, Adrian Lebedinschi.

Conform calculelor actuale, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), partidul primarului Ion Ceban, deține 20 de mandate în Consiliul Municipal Chișinău. Pentru aprobarea bugetului, formațiunea are nevoie de încă șase voturi, însă acestea nu par a fi disponibile în contextul actual.

Primarul a anunțat că lucrul la proiectul bugetului pentru anul 2026 este deja în desfășurare, conform prevederilor legale. Documentul urmează să fie elaborat și prezentat spre consultare publică în perioada următoare.

„Bugetul pentru anul 2026 este în proces de elaborare, conform legislației în vigoare”, a precizat Ion Ceban.

Autoritățile locale speră ca noul buget să poată fi votat la începutul anului viitor, evitând astfel repetarea blocajului administrativ din 2025. În lipsa unui buget aprobat, cheltuielile capitalei se realizează prin prelungirea automată a celor din anul precedent, ceea ce limitează implementarea noilor proiecte și investiții.