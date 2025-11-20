Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Inițiativa are la bază obligația legală ca tariful de bază al chiriei să fie ajustat anual în funcție de rata inflației, până la data de 31 ianuarie.

Ministrul Cseke Attila a explicat că ultima modificare a tarifelor a avut loc în 2007, astfel că actualizarea este necesară pentru alinierea la contextul economic actual. Potrivit proiectului, tariful pentru o locuință de 50 mp, care în prezent este de 42 de lei/mp, ar urma să ajungă la 94,21 de lei/mp după aplicarea noii reguli.

”Conform legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Astfel, Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor”, a anunţat ministrul Cseke Attila.

Proiectul include locuințele de serviciu, locuințele de intervenție, căminele pentru angajații companiilor și regilor autonome, precum și curțile și grădinile aferente acestora.

Excepție fac locuințele destinate tinerilor construite de ANL și cele administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru care tarifele se calculează conform reglementărilor adoptate în 2018.

Suprafață locuibilă – 1,88408 lei/metru pătrat

Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC – 0,76260 lei/metru pătrat

Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriiloe – 0,42616 lei/metru pătrat

Suprafața garajelor – 2,84854 lei/metru pătrat

Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele asemenea – 2,84854 lei/metru pătrat

Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural – 0,04486 lei/metru pătrat

Actul normativ stabilește reduceri între 10% și 15% pentru anumite situații: camerele situate la subsol, demisol sau mansardă, locuințele fără instalații complete de apă, canal sau electricitate, precum și cele construite din materiale inferioare.

După aplicarea tarifelor pe metru pătrat și a eventualelor reduceri, nivelul chiriei nu poate depăși anumite limite raportate la venitul familiei. Pentru locuințele sociale, chiria maximă nu poate depăși 10% din venitul net lunar al familiei, calculat pe ultimele 12 luni. În cazul altor chiriași, procentul variază între 15% și 25% din venitul net lunar al familiei, în funcție de venitul mediu pe membru de familie comparativ cu salariul mediu pe economie.