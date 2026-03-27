„Eu am prezentat astăzi cele trei scenarii posibile să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul coaliției. Nu există alte scenarii. Mi-e greu și nu aș vrea să mă antepronunț mai ales că mai avem șapte întâlniri regionale, dar există un trend pe care îl realizez și prin luările de cuvânt ale colegilor. În Oltenia a fost ca la olteni, mai aprinși, așa. Lumea, ceea ce a exclus astăzi a fost din punctul meu de vedere, să mai continuăm în această formulă. PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune”, a declarat Grindeanu.

„O primă întâlnire în zona Olteniei, principalul bazin sau bazinul electoral numărul unu pentru PSD. A fost o întâlnire foarte bună în care s-a discutat foarte mult despre economie, unde ne aflăm acum, despre măsurile pe care Guvernul le-a luat în ultimele 10 luni, despre efectele acestor măsuri în viața noastră, a tuturor, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziție, fie că nu facem deloc politică. În fiecare zi vedem date economice care ne vin de la INS și nu numai, care ne mai anunță cum producția industrială scade cu 16% față de luna anterioară, puterea de cumpărare, de asemenea, a scăzut doar anul acesta doar 6%. (…) Economia anul trecut a crescut de trei mai puțin decât se prognozase. Sunt lucruri care dacă vorbim despre indicatori macroeconomici, poate sună ca niște cifre sau procente seci, dar când vorbești de o inflație care a atins anul trecut 10% înseamnă din start o scădere a puterii de cumpărare a românilor. De fiecare dată când venim cu câte o propunere trebuie să amenințăm. Am făcut această analiză noi de la PSD, ca membri ai acestei coaliții. Am discutat despre ce puteam face noi mai mult în interiorul acestei coaliții, despre măsurile pe care le-am stopat, le-am îndreptat, le-am corectat, le-am impus. Altele n-am reușit. E o coaliție de patru partide, unde PSD este singurul de partid stânga dintr-o coaliție de dreapta. (…) Și în toată această perioadă lucrurile au funcționat în acești parametri. De fiecare dată când venim cu câte o propunere trebuie să amenințăm. Și, da, este despre economie și aș transmite direct: Ilie, este despre economie și nu este despre sărăcie. Și în România în acest moment lucrurile merg într-o direcție proastă. Asta am analizat noi astăzi. PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive. Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune. Toți avem o vină mai mare sau mai mică, nu e nimeni fără de pată, din acest punct de vedere, dar asta nu înseamnă că trebuie să continui în aceeași direcție. Noi am făcut această coaliție venind de bună – credință, dar când vezi că direcția pe care mergi e una nepotrivită , o vezi și o simți zi de zi, trebuie să schimbi ceva. Asta o să decidă colegii mei în 20 aprilie. Nu vreau să fiu greșit înțeles. Nu înseamnă că și noi, cei de la PSD, nu am avut partea noastră de vină”, a precizat Grindeanu.

Șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a spus că stabilitatea guvernului nu înseamnă neapărat că guvernul și coaliția fac o treabă bună pentru oameni. El a explicat că stabilitatea este importantă doar dacă aduce prosperitate și a dat exemple: există stabilitate și în țări precum Belarus, Coreea de Nord sau Rusia, dar asta nu înseamnă că oamenii trăiesc mai bine.

Grindeanu a spus că stabilitatea nu trebuie folosită ca scuză pentru a nu face schimbările necesare în guvernare și că actuala coaliție funcționează prost, lucru vizibil în fiecare zi. Totuși, el a recunoscut că formal guvernul este încă stabil și a adăugat că decizia PSD după 20 aprilie va influența viitorul coaliției.