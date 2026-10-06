Cele mai bune țări în care să te retragi la pensie în 2026. Destinația de pe primul loc este o surpriză

Europa își menține o prezență puternică în clasamentul celor mai bune țări pentru pensionare în 2026, cu șase destinații între primele zece poziții. Liderul mondial s-a schimbat însă față de anul trecut, Uruguay ocupând acum prima poziție, înaintea Mauritius. Clasamentul realizat de Global Citizen Solutions analizează 46 de programe internaționale de rezidență pentru pensionari, pe baza unor criterii precum nivelul de trai, fiscalitatea, mobilitatea și accesul la cetățenie, potrivit Euronews.

Uruguay a ajuns pe prima poziție în clasamentul din 2026 datorită rezultatelor echilibrate obținute la criteriile analizate, chiar dacă țara nu ocupă primul loc în mod individual la niciuna dintre principalele categorii evaluate. Mauritius se află pe poziția a doua și se remarcă în special prin regimul fiscal favorabil și condițiile generale de trai.

Cele două țări oferă, potrivit raportului, o combinație competitivă între costurile suportate de pensionari și avantajele asociate rezidenței.

„Alegerea destinației potrivite depinde de prioritățile fiecărui pensionar, de la costuri până la accesibilitatea cetățeniei”, se arată în raport.

Competiția dintre destinațiile aflate în partea superioară a clasamentului este foarte strânsă. Între țările care ocupă primele zece poziții există o diferență de numai patru puncte.

Europa are șase reprezentante în top 10 datorită nivelului calității vieții, pașapoartelor care permit o mobilitate ridicată și procedurilor clare prin care rezidenții pot ajunge la cetățenie. Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia sunt țările europene incluse între primele zece destinații, deși nivelul taxelor reduce punctajul obținut de unele dintre acestea.

Spania ocupă locul al treilea la nivel mondial și este, astfel, cea mai bine clasată destinație europeană. Unul dintre avantajele sale este durata procedurii de aplicare, estimată la aproximativ opt luni.

În schimb, fiscalitatea trage în jos punctajul Spaniei. Țara înregistrează cel mai slab rezultat la acest capitol dintre cele 46 de destinații evaluate, în condițiile în care aplică impozitarea veniturilor la nivel mondial și nu oferă avantaje fiscale speciale titularilor acestor vize.

Portugalia, care ocupa prima poziție în clasamentul din 2025, a ajuns anul acesta pe locul cinci, după modificarea perioadei necesare pentru obținerea cetățeniei. În mai 2026, termenul a fost majorat de la cinci la zece ani pentru majoritatea solicitanților proveniți din afara Uniunii Europene.

Țara rămâne însă printre variantele europene mai accesibile din punctul de vedere al venitului necesar. Pragul minim indicat este de 920 de euro pe lună.

Durata procedurilor și sistemul fiscal pot reprezenta însă dezavantaje pentru o parte dintre solicitanți.

„Procesarea cererilor poate dura până la doi ani, iar poziția slabă în clasamentul fiscal ar putea descuraja pensionarii care prioritizează impozite mai mici”, se mai precizează în raport.

Unele destinații care oferă condiții fiscale avantajoase impun, în schimb, cerințe financiare considerabile pentru obținerea rezidenței. Andorra, Cipru și Malta se află în această categorie, potrivit datelor analizate.

Andorra ocupă locul al treilea la nivel mondial în privința calității vieții, însă accesul presupune o investiție de un milion de euro și un venit lunar de peste 4.500 de euro.

În Cipru, durata de procesare a solicitărilor poate depăși doi ani. Țara oferă însă, în anumite condiții, o cotă de impozitare de numai 5%.

Italia și Grecia ocupă locurile cinci și șase între destinațiile europene din clasament și obțin rezultate bune în privința mobilității și accesului la cetățenie. Cerințele financiare sunt însă importante și în cazul lor. Pentru Grecia, venitul minim necesar ajunge la 3.500 de euro pe lună.

Perioada necesară pentru naturalizare diferă considerabil de la o destinație la alta, iar 24 dintre programele analizate permit accesul la cetățenie într-un interval de cel mult cinci ani. Alte 17 țări impun perioade cuprinse între șase și zece ani.

America de Sud se remarcă prin unele dintre cele mai rapide proceduri. În Argentina, perioada indicată este de numai doi ani, în timp ce Uruguay și Paraguay permit naturalizarea după trei ani.

Posibilitatea păstrării cetățeniei inițiale diferă, de asemenea, în funcție de țară. Un număr de 11 state incluse în analiză, printre care Austria și Emiratele Arabe Unite, nu acceptă dubla cetățenie, ceea ce înseamnă că solicitanții trebuie să renunțe la cetățenia deținută anterior.

Țările din cele două Americi se evidențiază în clasament prin costurile mai accesibile și perioadele relativ scurte necesare pentru obținerea cetățeniei. Brazilia, Argentina și Chile combină perioade reduse de rezidență înaintea naturalizării cu pașapoarte care oferă un nivel ridicat de mobilitate internațională.

În Africa, Mauritius ocupă prima poziție la nivel regional și se află totodată pe locul al doilea în clasamentul mondial.

Statele din Orientul Mijlociu atrag în special prin nivelul redus al taxelor și prin procesarea rapidă a cererilor. Aceste destinații nu oferă însă, în general, căi standard prin care rezidenții străini să poată ajunge la cetățenie.