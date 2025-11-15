Dezvoltatorul InteRo Property Development a vândut o parte din terenul Aversa, unde Lidl va construi cel mai mare magazin al său din România.

Pe 7 noiembrie, InteRo, deținut de familia Topolinski, a semnat contractul pentru un teren de 10.418 mp în proiectul SkyLight Residence, care se va ridica pe locul fostei fabrici Aversa, în zona Obor din București. Valoarea terenului nu a fost făcută publică, potrivit economica.net.

Anterior, dezvoltatorul a spus că negociază vânzarea de terenuri cu Lidl și un alt retailer. Construcția magazinului Lidl va începe peste trei luni, iar deschiderea este estimată pentru ultimul trimestru din 2026.

SkyLight Residence este un proiect mare, de aproximativ 1 miliard de euro, care va avea peste 2.200 de apartamente, clădiri de birouri, un supermarket, școli și grădinițe, plus multe spații verzi.

Lidl este un retailer internațional de origine germană, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, Baden-Württemberg. Activitatea sa a început în anii 1930 prin comercializarea en-gros de produse alimentare, iar primul magazin Lidl a fost deschis în Germania în 1973, în Ludwigshafen-Mundenheim. Datorită modelului său de business eficient, Lidl a crescut rapid, atingând 450 de magazine în Germania la doar 15 ani de la deschidere și extinzându-se ulterior pe piețe internaționale începând cu Franța, în 1989.

Astăzi, Lidl operează peste 12.200 de magazine și deține peste 220 de centre logistice în 31 de țări, cu un număr total de angajați ce depășește 80.000 la nivel european.

În România, Lidl și-a început activitatea în 2011 și a crescut rapid, ajungând la peste 350 de magazine în toate județele țării, susținute de aproximativ 12.000 de angajați și 6 centre logistice. Compania pune accent pe colaborarea cu furnizorii locali, promovând produse românești, inclusiv prin sortimente precum „Cămara Noastră” sau fructe și legume românești disponibile în Piața Lidl.

Lidl România a derulat numeroase proiecte de responsabilitate socială și sustenabilitate, printre care:

2016 – lansarea proiectului Lidl Tour;

2017 – revitalizarea soiului tradițional de roșii Roșia Buzău 1600, în parteneriat cu USAMVB, prin proiectul „Cultivat în România, specific românesc”;

2018 – publicarea primului raport de sustenabilitate conform standardului internațional GRI.

Astăzi, Lidl România continuă să se extindă și să dezvolte sortimente locale, oferind consumatorilor o gamă diversificată de produse și servicii moderne.