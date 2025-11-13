Guvernul dă asigurări că prețurile la carburanți rămân stabile. România pregătește un act normativ special pentru a contracara efectele sancțiunilor impuse Lukoil

Criza generată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil a determinat autoritățile române să-și intensifice verificările asupra pieței de carburanți și să pregătească un pachet legislativ menit să protejeze atât consumatorii, cât și angajații companiei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis joi că România are suficiente resurse interne și externe pentru a asigura continuitatea aprovizionării, iar o eventuală creștere a prețurilor nu are fundament economic.

„În momentul de față, nu există condiții obiective pentru a justifica o creștere a prețului la pompă. Și rog toate instituțiile care sunt abilitate pentru a verifica aceste elemente să-și facă treaba”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, infrastructura energeticăenergetică a țării este diversificată, iar dependența față de o singură rafinărie este inexistentă — un avantaj considerabil în comparație cu alte state din regiune.

„Nu suntem în situația altor țări dependente de o singură rafinărie, cum este Bulgaria, iar piața de carburanți din România este clară și stabilă”, a adăugat Bogdan Ivan.

Reprezentanții Ministerului Energiei subliniază că România dispune de o producție internă consistentă de motorină și benzină, completată de importuri ample.

În prezent, nu există constrângeri care să pună presiune pe prețuri sau pe aprovizionare, iar autoritățile monitorizează în timp real fluxurile comerciale pentru a preveni orice manipulare a pieței.

Surse din piața petrolieră confirmă că marjele de stoc sunt confortabile, iar distribuitorii nu fac față unor restricții operaționale.

Guvernul pregătește o ordonanță pentru protejarea consumatorilor și angajaților

Pentru a preveni efectele secundare ale sancțiunilor americane asupra activelor Lukoil, un grup de lucru interministerial a realizat deja un prim draft al actului normativ.

Documentul va fi completat de Ministerul de Externe, Ministerul de Finanțe și Ministerul Economiei, astfel încât deciziile României să fie aliniate atât cu legislația europeană, cât și cu cea internațională privind sancțiunile.