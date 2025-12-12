Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că termenele de aplicare a sancțiunilor impuse companiei Lukoil au fost amânate până în primăvară, subliniind că România a adoptat între timp legislația necesară care permite guvernului să se implice activ în procesul de supraveghere a acestora.

Șeful Executivului a fost întrebat care este situația actuală a sancțiunilor aplicate Lukoil, în contextul opririi activității rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești și al preocupărilor legate de aprovizionarea cu carburanți pe piața internă.

„În ceea ce priveşte sancţiunile, aşa cum ştiţi, termenele au fost amânate până în primăvară”, a declarat premierul Ilie Bolojan, aflat pe șantierul Autostrăzii A3.

Premierul a explicat că România a făcut pași concreți pentru a putea fi parte activă în aplicarea sancțiunilor, prin adoptarea unui cadru legislativ care conferă guvernului atribuții clare în zona de supraveghere.

Potrivit acestuia, ministerele de resort pot interveni direct, în special Ministerul Energiei, care are responsabilități în monitorizarea și gestionarea efectelor generate de sancțiunile impuse.

„România a adoptat legislaţia care permite guvernului, prin ministerele care sunt responsabile, în acest caz Ministerul Energiei, să intervină pe componenta de supraveghere, în aşa fel încât România să fie parte a acestor sancţiuni”, a precizat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește impactul asupra pieței interne, premierul a reiterat că oprirea rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești nu generează, în acest moment, riscuri pentru aprovizionarea cu benzină și motorină.

Șeful Guvernului a subliniat că România dispune de stocuri suficiente, atât pentru perioada actuală, cât și pentru intervalul următor, astfel încât consumatorii să nu resimtă efecte negative.

Ilie Bolojan a afirmat recent că sunt „stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze” chiar și în condițiile în care rafinăria nu este operațională.

Premierul a reamintit că sancțiunile impuse companiei rusești Lukoil intră în vigoare la termene diferite, în funcție de tipul de activitate vizat. Astfel, sancțiunile care privesc unitatea de rafinare de la Ploiești sunt aplicabile din luna noiembrie.

În același timp, pentru rețeaua de distribuție, există un calendar distinct, stațiile de carburant urmând să fie vândute până la jumătatea lunii decembrie, conform termenelor stabilite.

Situația angajaților rafinăriei, în responsabilitatea companiei

Întrebat despre plata salariilor angajaților rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, Ilie Bolojan a precizat că această chestiune ține exclusiv de deciziile companiei.

Referindu-se la obligațiile angajatorului, premierul a afirmat că Lukoil „trebuie să ia deciziile de rigoare” în ceea ce privește personalul său, în contextul sancțiunilor și al opririi activității.