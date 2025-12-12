Ilie Bolojan a declarat că există două zone ale statului român în care, în ultimii ani, încrederea cetățenilor a scăzut semnificativ. El a menționat clasa politică și sistemul de justiție ca fiind principalele domenii afectate. Potrivit premierului, această situație nu este una benefică pentru funcționarea statului.

„Sunt două zone care țin de statul român și în care, în acești ani, românii și-au pierdut încrederea, politicienii și zona de justiție (…) Nu este bine”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat că anumite practici din sistemul judiciar alimentează percepția negativă. El a indicat exemple precum durata foarte mare a unor procese, ajungerea dosarelor la prescripție sau existența unor soluții contradictorii în spețe similare. În opinia sa, astfel de situații nu pot avea ca efect creșterea încrederii publice în Justiție.

„Lungirea unor procese, ajungerea la prescriere, soluții contradictorii (…) Nu au cum să contribuie la creșterea încrederii”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că este nevoie de reguli clare și de o analiză serioasă a cadrului legislativ. El a precizat că trebuie identificate procedurile legale care nu generează o bună funcționare a sistemului. În acest sens, la finalul ședinței de Guvern din această săptămână, Executivul a convenit înființarea unui grup de lucru.

Potrivit explicațiilor oferite, acest grup va analiza aspectele care țin de legislație și de modul în care aceasta influențează activitatea din Justiție. Analiza urmează să fie realizată împreună cu profesioniști din sistem, cu asociațiile de magistrați și cu experții din cadrul Ministerului Justiției. Scopul este de a stabili dacă se impun propuneri legislative care să fie susținute pentru îmbunătățirea cadrului legal.

Premierul a mai arătat că aplicarea corectă a legii depinde în mare măsură de oamenii din sistem. El a subliniat că legislația poate fi ajustată, dar modul concret în care aceasta este pusă în practică rămâne o responsabilitate a celor care activează în Justiție.

„E nevoie de reguli (…) trebuie să vedem ce proceduri legale nu generează o bună funcționare. (…) La sfârșitul ședinței de guvern, din această săptămână, am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație. Colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții Ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute, în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislația”, a explicat Bolojan.

Tot vineri, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că a decis sesizarea Inspecției Judiciare. Măsura vizează efectuarea unor verificări în legătură cu materialul de presă difuzat de Recorder, care a avut ca subiect funcționarea sistemului judiciar.

CSM a transmis că decizia a fost luată în urma aspectelor semnalate public în mass media. Verificările urmează să fie realizate de Inspecția Judiciară, conform atribuțiilor legale.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunțat CSM.

Reacția premierului a venit după un eveniment fără precedent. Curtea de Apel București a organizat joi o conferință de presă, ca urmare a investigației Recorder. A fost pentru prima dată când conducerea acestei instanțe a decis să se adreseze public, prin intermediul presei, într-un astfel de context.