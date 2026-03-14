Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că îşi doreşte să mai obţină încă două mandate la conducerea Bucureștiului, argumentând că marile transformări administrative şi de infrastructură se realizează într-un ciclu de aproximativ zece ani.

El a subliniat că actualul mandat, aflat la jumătate, este unul dificil, marcat de probleme bugetare semnificative, iar în următorii doi ani speră să reuşească măcar să repare o parte dintre aceste dificultăţi.

Edilul a fost întrebat, într-o intervenţie la Digi 24, dacă are ambiţii politice mai mari, inclusiv posibilitatea de a candida la funcţia de preşedinte al României, pe modelul altor politicieni care au făcut pasul de la administraţia locală la cea naţională.

Ciucu a explicat că, înainte de orice, trebuie să demonstreze că merită încă un mandat de primar general şi că următorii doi ani vor fi extrem de complicaţi, din cauza problemelor financiare uriaşe şi a reformelor necesare.

El a precizat că se simte mai potrivit pentru funcţii executive, în care poate produce rezultate vizibile şi concrete, decât pentru poziţii de reprezentare. În acelaşi timp, a admis că funcţia de preşedinte reprezintă o onoare pentru orice politician, însă nu îşi doreşte să rămână în politică până la pensionare.

„Eu, în primul rând, trebuie ca să demonstrez că merit să mai fiu încă o dată primar. Mai am doi ani şi vor fi doi ani grei. Avem nişte probleme bugetare uriaşe. Sunt nişte reforme şi nişte proiecte care trebuie să se întâmple şi mi se potrivesc mai degrabă poziţiile executive, din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident că e o onoare pentru oricine să fie preşedinte, dar, să ştiţi că nu vreau să stau până la pensie în politică”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a mai afirmat că şi-a dorit de mult timp să ajungă primar general, însă candidatura nu a fost doar o alegere personală, ci şi o responsabilitate politică, în contextul în care viitorul partidului său depindea de această decizie. El a arătat că şi-a asumat cursa electorală şi că îşi doreşte încă două mandate pentru a putea duce la capăt procesul de transformare a oraşului.

În opinia sa, în cei doi ani rămaşi din actualul mandat ar putea fi realizate doar câteva reparaţii legate de situaţia bugetară şi de reformele urgente necesare în Bucureşti. Primarul a sugerat că schimbările structurale, cele care se simt cu adevărat în viaţa locuitorilor, au nevoie de timp şi continuitate administrativă.

„Trebuia să candidez, pentru că era un joc inclusiv viitorul partidul lui meu, şi mi-am asumat această candidatură. Mi-am dorit să fiu primar general. Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare. Acum, în 2 ani, poate o să reuşim să facem câteva reparaţii la problemele bugetare pe care le avem şi la reformele de care este nevoie acum în Bucureşti”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Tot sâmbătă, edilul a povestit că experienţa sa ca primar general este diferită de cea din perioada în care conducea un sector al Capitalei. Dacă atunci era primit foarte bine aproape peste tot unde mergea, în noua funcţie s-a confruntat şi cu reacţii ostile din partea unor cetăţeni.

El a relatat că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, o persoană l-a înjurat pe stradă, lucru care l-a surprins şi l-a făcut să se întrebe de ce este criticat.

„Ca primar de sector, am fost foarte bine primit, pe oriunde am mers. Favorabilitatea era foarte, foarte mare. Ca primar general, cineva m-a înjurat, în urmă cu vreo două săptămâni, şi eram uimit, de ce mă înjură. În fine, am zis ok, am întors capul, am mers mai departe. Dar e ceva nou pentru mine, pentru că măcar ştiam de ce mă înjură. Hoţilor şi aşa mai departe. Bine, dar n-am furat şi am eliminat corupţia pe unde am fost”, a precizat Ciucu.

Primarul general al Capitalei a explicat că reacţiile negative sunt uneori greu de înţeles, mai ales că, în trecut, oamenii îl abordau pentru a-i arăta direct problemele din cartiere.

Acum, în calitate de primar general, cetăţenii îi semnalează dificultăţi din diferite zone ale oraşului, iar responsabilitatea este mult mai mare. Ciprian Ciucu a adăugat că există şi persoane care, în opinia sa, sunt pur şi simplu înrăite şi nu sunt dispuse să asculte argumente.

„Unii oameni sunt înrăiţi, pur şi simplu, şi nu sunt dispuşi să asculte argumente. Până acum, oamenii îmi spun ce nevoi au şi ce aşteptări au de la mine. Când mergeam în sector, mă luau la scala blocului să-mi arate ce problemă au. Acum îmi arată diferite lucruri prin oraş”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În ceea ce priveşte remuneraţia, edilul a spus că salariul său actual este de aproximativ 19.000 de lei, echivalentul a mai puţin de 4.000 de euro. El a subliniat că această sumă trebuie privită în contextul responsabilităţilor pe care le are, având în vedere bugetul de aproximativ 5 miliarde de lei al Primăriei Generale, numărul mare de angajaţi şi multitudinea instituţiilor aflate în subordine.

Întrebat dacă funcţia l-a făcut mai sărac, Ciucu a răspuns că, în administraţia publică, dacă nu eşti corupt şi nu furi, nu te îmbogăţeşti, dorind să transmită clar că nu consideră postul de primar o oportunitate de acumulare financiară.