Update 18:30:

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 27 martie 2026, decretele de promulgare pentru Legea bugetului de stat pe 2026, Legea bugetului asigurărilor sociale și legea privind plafoanele unor indicatori fiscal-bugetari.

Potrivit Administrației Prezidențiale, au fost promulgate toate cele trei acte normative, inclusiv legea care stabilește limitele indicatorilor fiscal-bugetari pentru anul 2026. Decizia a fost luată la scurt timp după ce Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care a respins sesizările de neconstituționalitate privind bugetul.

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins ca neîntemeiate sesizările depuse de AUR și a constatat că Legea bugetului de stat pe anul 2026 respectă Constituția în raport cu criticile formulate.

În motivare, judecătorii au arătat că aspectele invocate privind fundamentarea nerealistă a bugetului, cum ar fi estimarea fondurilor europene, parametrii macroeconomici sau riscurile bugetare, nu țin de controlul de constituționalitate.

Curtea a explicat că modul în care sunt construite veniturile și cheltuielile statului, precum și sustenabilitatea bugetului, reprezintă o responsabilitate politică a Guvernului și a Parlamentului, nu o problemă de constituționalitate.

De asemenea, judecătorii au arătat că nivelul deficitului bugetar, inclusiv cel estimat la 6,2% din PIB, este tot o chestiune de decizie politică și nu poate fi analizată de Curte din perspectiva constituțională.

„Principial, bugetul se construieşte având în vedere situaţia economică obiectivă a statului, precum şi pe anumite proiecţii şi previzionări pe care doar Guvernul le poate realiza. Curtea Constituţională nu are competenţa de a stabili ea însăşi aceste situaţii obiective sau de a realiza o proiecţie proprie pe viitor a evoluţiei economico-bugetare a statului, întrucât s-ar subroga în competenţele proprii ale Guvernului. Evident, astfel cum s-a arătat, în discuţie sunt nu numai aspecte obiective ale situaţiei economice naţionale, ci şi chestiuni de anticipare a diverselor procese, evoluţii, riscuri sau crize ce pot avea loc în cursul anului bugetar”, arată CCR în motivare.

Curtea Constituțională a României a subliniat că Guvernul este instituția care elaborează proiectul de buget și care evaluează veniturile și cheltuielile, pe baza situației economice și a proiecțiilor pe termen scurt și mediu.

Judecătorii au explicat că instituția nu are competența de a face propriile estimări economice sau de a interveni în aceste calcule, deoarece acest lucru ar însemna să preia atribuțiile Guvernului.

Totodată, Curtea a arătat că bugetul nu poate prevedea cu exactitate evoluțiile economice dintr-un an, ci stabilește direcțiile principale ale politicii bugetare.

În acest context, eventualele dezechilibre care apar pe parcursul anului pot fi corectate prin acte normative, fără ca acest lucru să afecteze constituționalitatea legii.