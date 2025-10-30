Potrivit unei anchete difuzate de România TV, Oana Gheorghiu, cunoscută drept una dintre cele mai vizibile figuri civice din ultimii ani și cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, ar fi folosit sume considerabile provenite din donațiile românilor pentru investiții financiare menite să aducă profituri.

Postul de televiziune a susținut că are documente care ar confirma direcționarea unor bani în fonduri de investiții, în locul utilizării lor imediate pentru proiecte caritabile.

Conform informațiilor prezentate, raportul auditorului independent KPMG ar arăta că „Dăruiește Viață” a încheiat anul 2024 cu capitaluri proprii de peste 236 de milioane de lei și un profit de 35,7 milioane de lei.

Totodată, asociația ar fi investit o parte din numerarul disponibil în fonduri de investiții pentru a obține un randament superior celui oferit de produsele bancare tradiționale. Creșterile de valoare ale acestor instrumente financiare ar fi fost înregistrate drept venituri din dobânzi.

Potrivit România TV, asociația a solicitat și rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA), în sumă totală de 10,3 milioane de lei, dintre care 7,6 milioane ar fi fost încasate în cursul anului 2024, iar restul de 2,6 milioane la începutul acestui an.

În acest context, sursa citată a amintit că Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele „Dăruiește Viață”, au susținut anterior campania prin care s-a cerut Guvernului rambursarea TVA pentru ONG-uri, măsură adoptată ulterior de Executivul condus la acel moment de Marcel Ciolacu.

Veniturile totale ale organizației în anul 2024 s-ar fi ridicat la peste 304 milioane de lei. În paralel, postul de televiziune a afirmat că Oana Gheorghiu ar fi devenit „cel mai bogat membru al Guvernului”, având în vedere veniturile sale declarate.

În calitate de vicepreședinte al asociației, aceasta ar fi încasat un salariu anual net de aproximativ 264.000 de lei, echivalentul unui venit lunar de 22.000 de lei.

Potrivit declarației de avere depuse la numirea sa ca membru al Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, funcție pentru care ar fi fost desemnată de fostul președinte interimar Ilie Bolojan, veniturile sale provin exclusiv din activitatea derulată prin asociația „Dăruiește Viață”.