Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut o serie de întâlniri la Washington cu oficiali americani din domeniul justiției și al aplicării legii, axate pe dezvoltarea cooperării dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile din Statele Unite.

Discuțiile au vizat întărirea parteneriatului bilateral și creșterea eficienței în combaterea criminalității și protejarea cetățenilor.

La sediul Departamentului de Justiție din Washington, Predoiu a avut o întâlnire bilaterală cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi.

Potrivit ministrului, au fost analizate stadiul cooperării dintre structurile MAI și agențiile americane de aplicare a legii, precum și decizii concrete pentru dezvoltarea acesteia. El a arătat, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea s-a înscris în seria de contacte instituționale menite să consolideze legăturile dintre minister și partenerii americani.

Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a subliniat că aceste relații contribuie la creșterea eficienței MAI în protejarea cetățenilor români și a frontierelor țării, principalele domenii de competență ale ministerului.

Întâlnirea cu șefa DoJ a urmat altor discuții purtate la nivel înalt în comunitatea de informații americană.

„Astăzi, la sediul Departamentului de Justiție din Washington, am avut o întâlnire bilaterală cu șefa Departamentului de Justiție al SUA (Department of Justice – DoJ), Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi. Am trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii mele cu conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ. După întâlnirile de la FBI și Oficiul Directorului Național pentru Informații, întâlnirea cu Procurorul General Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii și comunitatea de informații. Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de socializare, joi, 19 februarie.

În urmă cu două zile, ministrul român s-a întâlnit și cu directorul Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, la sediul instituției din Washington, D.C. La întrevedere au participat și adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, precum și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.

Cătălin Predoiu a precizat că dialogul a continuat discuțiile începute în luna decembrie și a vizat consolidarea cooperării româno-americane în combaterea criminalității internaționale organizate, a traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității informatice și terorismului.

De asemenea, părțile au convenit dezvoltarea unor programe comune de formare și specializare, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei FBI de la Quantico, în vederea întăririi capacității instituționale de răspuns la amenințările de securitate.

„Parteneriatul România–SUA, în acțiune. Astăzi, la sediul FBI din Washington, D.C., am avut o întâlnire bilaterală cu o delegație a conducerii FBI, condusă de directorul FBI, Kash Patel, alături de adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan. Întâlnirea a continuat dialogul început în luna decembrie și a vizat consolidarea cooperării România–SUA pentru combaterea criminalității internaționale organizate, a traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității cibernetice și terorismului. Am convenit, de asemenea, dezvoltarea unor programe comune de formare și specializare, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei FBI de la Quantico. Împreună, facem națiunile noastre mai sigure”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook la acel moment.

