Toaletarea sau groomingul pentru câini include, de regulă, spălarea blănii, tunsul, periatul, curățarea urechilor, tăierea unghiilor și alte proceduri de igienă sau cosmetică. Costul acestor servicii diferă în funcție de talia câinelui, de rasa acestuia, de complexitatea tunsoarei și de salonul ales. În 2026, prețurile pentru grooming în România variază destul de mult, însă există câteva intervale orientative care îi pot ajuta pe proprietari să își facă o idee despre bugetul necesar.

Prețul pentru o simplă spălare a câinelui depinde în primul rând de dimensiunea animalului. Pentru câinii de talie mică, cu o greutate de până la 10 kilograme, o baie completă la salon poate costa aproximativ 80-100 de lei. Pentru câinii de talie medie, între 10 și 20 de kilograme, prețul ajunge în general la 110-130 de lei. În cazul câinilor mai mari, costul crește semnificativ: pentru exemplarele de 20-30 de kilograme, o spălare poate ajunge la aproape 200 de lei, iar pentru câinii de peste 40 de kilograme chiar la aproximativ 400 de lei, în funcție de salon și de produsele utilizate.

De cele mai multe ori însă, proprietarii aleg pachete complete de grooming, care includ nu doar spălarea, ci și tunsul și serviciile de igienă. În cazul unui pachet complet (spălat, tuns, uscat, periat, curățat urechi și tăiat unghii) costul începe, în general, de la aproximativ 200-230 de lei pentru câinii mici. Pentru câinii de talie medie, prețul ajunge frecvent la 240-300 de lei, iar pentru câinii de talie mare poate depăși 350-400 de lei. Pentru rasele foarte mari sau pentru câinii cu blană foarte deasă, precum Husky sau Chow Chow, tarifele pot ajunge chiar la 400-500 de lei pentru o ședință completă de grooming.

Dacă proprietarul dorește doar tunsul câinelui, fără spălare, costul este mai mic. Pentru câinii de talie mică, tunsul simplu poate costa aproximativ 140-150 de lei, iar pentru câinii de talie medie aproximativ 160-170 de lei. Pentru câinii de talie mare, prețurile pot ajunge la 220-300 de lei sau chiar mai mult, în funcție de complexitatea tunsoarei și de starea blănii. În unele cazuri, dacă blana este foarte încâlcită și necesită descâlcire sau periere intensă, prețul poate crește deoarece procedura durează mai mult.

Durata unei ședințe de grooming variază de obicei între o oră și trei ore. Pentru câinii de talie mică, procedura durează aproximativ o oră, în timp ce pentru câinii mari sau pentru rasele cu blană foarte densă poate depăși două ore. În acest timp, groomerul spală câinele cu șampon special, aplică balsam pentru blană, usucă animalul, îl tunde sau îl aranjează conform rasei și se ocupă de igiena generală, inclusiv curățarea urechilor și tăierea unghiilor.

Unele saloane oferă tratamente speciale pentru piele și blană, măști hidratante, scrub pentru pernuțele lăbuțelor sau produse premium pentru spălare. Acestea pot adăuga între 15 și 50 de lei la prețul final al groomingului. De asemenea, unele saloane oferă tunsoare exclusiv din foarfecă sau coafuri speciale pentru expoziții canine, servicii care pot costa între 50 și 100 de lei în plus.

Un alt factor important care influențează prețul este frecvența vizitelor la salon. Groomerii recomandă, în general, ca un câine să fie dus la grooming o dată la patru până la opt săptămâni, în funcție de rasă și de tipul de blană. Câinii cu blană lungă sau crețată, precum Bichonul sau Poodle-ul, au nevoie de îngrijire mai frecventă, în timp ce rasele cu blană scurtă pot fi duse la salon mai rar.