Un cabinet veterinar din Oxford, a organizat sesiuni deschise de prim ajutor pentru animale de companie. Potrivit relatării publicate de BBC, inițiativa își propune să îi ajute pe proprietari să recunoască urgențele medicale și să știe când este necesar să contacteze medicul veterinar.

Medicul veterinar principal, Hannah Gardiner, a explicat că o parte importantă a acestor întâlniri este identificarea momentului în care trebuie apelat cabinetul. Ea a arătat că sunt situații pe care proprietarii nu le percep ca fiind grave, dar care pot ridica semne serioase de îngrijorare pentru un specialist.

La una dintre sesiuni au participat aproape douăzeci de persoane, în principal proprietari de câini și pisici. Discuțiile au inclus subiecte legate de intoxicații și manevre de resuscitare.

În cadrul prezentării, Hannah Gardiner a enumerat mai multe substanțe toxice pentru animale. Ea a explicat că, deși mulți știu că ciocolata este toxică pentru câini, aceasta este de fapt și mai toxică pentru pisici. A precizat că efectul depinde de cantitate și de tipul de ciocolată.

În unele cazuri, un câine de talie mare poate să nu aibă probleme după o cantitate mică, însă consumul de ciocolată neagră concentrată poate reprezenta un risc major. Medicul a menționat că există instrumente de calcul prin care veterinarii pot stabili dacă este necesară prezentarea de urgență la cabinet.

„Ciocolata are o toxicitate dependentă de doză – asta înseamnă că se poate întâmpla ca un câine să mănânce un biscuit cu ciocolată și, fiind un labrador, să fie perfect în regulă, dar dacă mănâncă o cutie de ciocolată neagră 100%, atunci povestea este cu totul alta”, a declarat Hannah Gardiner.

În ceea ce privește strugurii și stafidele, aceasta a arătat că reacțiile sunt imprevizibile. Un câine poate consuma o cantitate mai mare fără efecte vizibile, dar în alte situații ingestia a doar câtorva boabe poate duce la insuficiență renală. Ea a precizat că mecanismul exact nu este pe deplin înțeles.

„Se poate ca un câine să mănânce o caserolă de struguri și să fie perfect în regulă, dar se poate și ca după două boabe să intre în insuficiență renală”, a precizat medicul.

Pe lista substanțelor periculoase au fost incluse și alimentele mucegăite, precum și produsele fără zahăr care conțin xilitol. Acestea pot provoca reacții severe și necesită intervenție rapidă.

Katie Vokes, asistent-șef la Beaumont, a declarat că a lucrat anterior într-o secție de terapie intensivă unde efectua zilnic resuscitare cardio-respiratorie la animale. Ea a explicat că procedura poate fi confuză fără instruire.

Potrivit acesteia, animalul trebuie așezat pe o parte, cât mai aproape de persoana care efectuează manevrele. În funcție de talia câinelui, compresiile se aplică fie pe zona cea mai lată a coastelor, în cazul câinilor mari, fie direct în zona inimii, aproximativ în dreptul cotului, la pisici și câini mici.

„În funcție de rasa câinelui, fie vei aplica presiune pe cea mai lată zonă a coastelor, dacă este un câine de talie mare, fie, dacă este o pisică sau un câine mic, vei pune o mână peste zona unde se află inima – adică aproximativ în dreptul cotului”, a explicat Katie Vokes.

Katie Vokes a arătat că tehnica este similară cu cea folosită la oameni. Mâinile se așază una peste cealaltă, degetele pot fi intercalate sau drepte, iar coatele trebuie să rămână blocate pentru a aplica presiune corectă. În cazul puilor foarte mici, pot fi folosite doar două degete.

„Dacă ar fi un pui de două zile, probabil ai folosi doar două degete, dar pentru orice animal mai mare este suficient de mare cât să folosești palma, degetul mare și restul mâinii”, a detaliat ea.

Ea a mai explicat că se pot administra și respirații prin acoperirea botului animalului și suflarea aerului de două ori, însă a subliniat că realizarea compresiilor toracice timp de două minute este considerată mai eficientă în multe situații.