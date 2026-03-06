Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov organizează mai multe campanii gratuite de sterilizare pentru câini și pisici în luna martie 2026. Pentru câinii cu stăpân, o campanie are loc între 9 și 13 martie în Ciorogârla. Proprietarii trebuie să facă programările doar la telefon, la numărul 0751.235.009, iar animalele trebuie aduse nemâncate în dimineața intervenției, având voie să bea doar apă.

Sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege, iar nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. În Pantelimon, campania de sterilizare a câinilor va avea loc pe 17 martie, iar programările se fac tot la același număr. Locuitorii din Voluntari, Afumați, Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Petrăchioaia și Brănești se pot înscrie, pentru că pot beneficia de campanie.

O altă campanie de sterilizare gratuită pentru câini va avea loc pe 6 martie în Măgurele. Și aici programările se fac la același număr de telefon, iar locuitorii din Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava și Copăceni pot participa.

În paralel, Protecția Animalelor desfășoară și campanii gratuite pentru sterilizarea pisicilor, cu sau fără stăpân. Acestea vor avea loc pe 23, 24 și 25 martie în comuna Domnești și pe 2 și 3 aprilie în Snagov. Direcția anunță că cele 300 de locuri disponibile s-au ocupat deja și roagă persoanele care nu mai pot onora programarea să anunțe instituția.

Întregul program urmărește să prevină apariția puilor nedoriți și abandonul acestora, oferind sterilizări gratuite și sprijin comunităților locale.

Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov este instituția specializată care se ocupă cu protejarea și îmbunătățirea condițiilor de viață ale animalelor din județ. Activitatea sa pune un accent deosebit pe reducerea numărului de animale fără stăpân prin campanii de sterilizare, promovarea adopțiilor și educarea locuitorilor cu privire la responsabilitatea față de animale.

Misiunea Direcției este de a contribui la dezvoltarea unei comunități sigure și responsabile, în care animalele sunt tratate cu respect și compasiune, iar fenomenul abandonului este redus prin acțiuni concrete și eficiente.

Printre principalele obiective se numără organizarea de campanii gratuite de sterilizare pentru câini și pisici, promovarea adopțiilor prin colaborări cu organizații locale și internaționale, combaterea abandonului prin acțiuni de conștientizare și verificare, precum și educarea comunității privind importanța sterilizării, microcipării și înregistrării animalelor în Registrul de Evidență a Câinilor și Pisicilor (RECS). De asemenea, Direcția colaborează cu instituțiile de aplicare a legii, inclusiv Poliția Animalelor, pentru a asigura respectarea legislației în vigoare.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Direcția Protecția Animalelor la numărul de telefon 0751 235 009 sau pe adresa de email protectiaanimalelor@cjilfov.ro. Mai multe detalii despre acțiunile și programele instituției sunt disponibile pe platforma www.ilfovadopta.ro.