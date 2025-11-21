În România, înființarea unei firme presupune atât pași birocratici, cât și cheltuieli financiare care variază în funcție de forma juridică aleasă și de serviciile suplimentare contractate.

De la taxe pentru înregistrarea la Registrul Comerțului, la capitalul social minim și costurile pentru documentație sau consultanță, viitorii antreprenori trebuie să fie pregătiți pentru o serie de cheltuieli care pot influența semnificativ bugetul inițial al afacerii.

Principalele tipuri de firme pe care românii le pot înființa:

PFA (Persoană Fizică Autorizată) – potrivit pentru activități independente, cu proceduri simplificate și capital minim redus sau inexistent.

II (Întreprindere Individuală) – similar PFA, dar permite angajarea de personal și o mai mare flexibilitate în gestionarea afacerii.

IF (Întreprindere Familială) – destinat afacerilor conduse de membrii unei familii, cu avantaje fiscale și administrative.

SRL (Societate cu Răspundere Limitată) – cea mai populară formă de firmă, cu răspundere limitată la capitalul social și posibilitatea de a avea unul sau mai mulți asociați.

SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată – Debutant) – versiune a SRL-ului pentru tinerii antreprenori, cu capital social redus și facilități la înființare.

SA (Societate pe Acțiuni) – recomandată pentru afaceri mai mari, cu posibilitatea atragerii de capital prin acțiuni.

SNC (Societate în Nume Colectiv) și SCS (Societate în Comandită Simplă) – forme mai puțin folosite, cu răspundere personală a asociaților, potrivite pentru afaceri de familie sau parteneriate restrânse.

1. Alegerea formei juridice dorite

Cel mai des folosit tip este SRL (Societate cu Răspundere Limitată), care oferă răspundere limitată și flexibilitate.

2. Verificarea și rezervarea denumirii

Trebuie verificat la Registrul Comerțului (ONRC) dacă numele firmei este liber, apoi rezervat.

3. Sediul social

E nevoie de un sediu: poate fi spațiu propriu, închiriat sau un sediu virtual oferit de firme specializate.

4. Stabilirea obiectivului de activitate (coduri CAEN)

Alegerea codurilor CAEN relevante este importantă deoarece influențează ce activități poate face firma.

5. Stabilirea capitalului social

6. Deschiderea unui cont bancar

Pentru a vă constitui firma legal, trebuie deschis un cont bancar pe numele firmei și depus capitalul social.

7. Depunerea documentelor la Registrul Comerțului (ONRC)

Submisia se face cu formularul M0, act constitutiv, dovezi de identificare ale asociaților, dovada sediului, și alte documente.

8. Obținerea codului fiscal (înregistrarea la ANAF)

După înregistrare la ONRC, firma trebuie să meargă la ANAF pentru codul fiscal și, dacă e cazul, pentru TVA.

9. Înregistrarea angajaților (dacă este cazul)

Dacă firma va avea salariați, trebuie înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă și ANAF pentru contribuții.

Înființarea unei firme poate fi făcută atât pe cont propriu, cât și cu ajutorul specialiștilor. Pentru cei care vor să facă o firmă pe contr propriu trebuie să știe că taxele la Registrul Comerțului sunt de aproximativ 124 de lei, în timp ce taxele notariale pot începe de la 60 de lei și pot ajunge la 100 de lei pentru fiecare document în parte. Costurile cu notarul depind în funcție de tarifele practicate de către acesta.

De asemenea, mai este și capitalul social care este de 200 de lei, însă Guvernul are în vedere majorarea acestuia din 2026.

Pentru cei care doresc ajutor de la experți, prețurile pot crește în funcție de expertul și de pachetul ales.

De exemplu, costurile ar putea fi:

Pachet basic – de la 450 de lei

Acesta include analiza prealabilă, consultanța generală, pregătirea documentelor, depunerea și susținerea dosarului.