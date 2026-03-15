Pe piața românească a produselor alimentare, prețurile variază considerabil în martie 2026.

Laptele de măgăriță, de exemplu, se vinde între 40 și 70 de lei pentru 250 ml, fiind apreciat pentru aportul ridicat de vitamina D, calciu și fosfor, esențiale pentru sănătatea oaselor. În plus, lactoferina și imunoglobulinele din lapte pot stimula sistemul imunitar. De altfel, conținutul său mai redus de grăsimi îl face ușor digerabil și potrivit pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Ouăle de prepeliță costă 8,50 – 12 lei per cutia de 24 de bucăți (0,25 – 0,35 lei bucata). Ouăle de prepeliță sunt surse excelente de vitamine B (B12, B2, B6, niacină), importante pentru sistemul nervos. Ba mai mult, conțin fier, fosfor, seleniu, zinc și calciu, vitamine A și E.

Ouăle de rață costă între 3 și 4 lei bucata, fiind bogate în proteine complete, cu aminoacizi esențiali, vitamina B12 și D, grăsimi concentrate care oferă energie și sprijină absorbția vitaminelor liposolubile.

Ouăle de gâscă costă între 7 și 10 lei bucata, conțin proteine de înaltă calitate și minerale precum seleniu, zinc și fier, alături de vitaminele A, B12 și D, susținând astfel sistemul imunitar și sănătatea creierului.

Ouăle de curcan costă între 2 și 3 lei bucata, fiind bogate în proteine, colină, vitamine B și minerale precum zinc și seleniu, sprijinind metabolismul și sistemul imunitar.

Ouăle de struț costă între 60 și 100 de lei bucata. Totuși, oferă un raport bogat de proteine, grăsimi sănătoase și vitamine, fiind excelente pentru recuperarea musculară și regenerarea celulară.

Carnea de vânat se află și ea în atenția pofticioșilor și a pasionaților de gastronomie.

Carnea de iepure costă între 15 și 80 de lei pe kilogram, este foarte săracă în grăsimi, dar bogată în proteine ușor digerabile, vitamine și minerale utile pentru oase și imunitate, fiind ideală în dietele sportive și curele de slăbire.

Carnea de căprioară costă între 70 și 150 de lei pe kilogram, fiind bogată în proteine de calitate și fier heme, vitamine B și aminoacizi esențiali și benefică pentru sistemul nervos și sănătatea cardiovasculară.

Carnea de mistreț costă între 75 și 100 de lei pentru pulpă sau ceafă, conține proteine concentrate și minerale, grăsimi sănătoase și vitamine B, sprijinind metabolismul, menținerea masei musculare și prevenirea anemiei.