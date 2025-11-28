Cele cinci magazine au fost deschise în localitățile Bragadiru, Iași, Buzău, Volovăț și Bacău. Supermarketul din Bragadiru, județul Ilfov, a fost inaugurat pe 20 noiembrie pe Șoseaua Alexandriei nr. 116-118, în clădirea C4. Magazinul are o suprafață de aproximativ 660 mp și oferă 7.000 de produse. Este deservit de 15 angajați și dispune de șase case de marcat tradiționale și patru case Self Checkout, facilități de parcare și zone dedicate produselor proaspete, snack-urilor rapide, zona gastro și hot dog. Programul de funcționare este între orele 07:00 și 22:00, de luni până duminică.

Pe 27 noiembrie a fost inaugurat Carrefour Market în Volovăț, județul Suceava, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 212. Magazinul are peste 500 mp și un sortiment de aproximativ 6.100 de produse. Echipa este formată din 15 angajați, iar unitatea dispune de șase case de marcat tradiționale și self checkout.

Conceptul include brutărie bake-off, produse proaspete, măcelărie tradițională și o gamă variată de produse pentru snacking. Programul este între 07:00 și 22:00 de luni până sâmbătă și 07:00–21:00 duminica. Pentru inaugurare, clienții care fac cumpărături de minimum 50 de lei între 27 noiembrie și 3 decembrie primesc un cupon valoric de 10%, utilizabil între 4 și 10 decembrie.

Carrefour Express din Iași, inaugurat pe 20 noiembrie în sistem de franciză, este situat pe strada Vișan nr. 27B. Magazinul are 270 mp și un sortiment de aproximativ 4.000 de articole, dedicat zonei rezidențiale. Unitatea dispune de două case de marcat tradiționale și funcționează între 07:00 și 22:00, de luni până duminică, oferind și produse de panificație bake-off, proaspete și calde pe tot parcursul zilei.

Magazinul Express din Buzău se află pe Bulevardul Unirii nr. 48A, are 80 mp și un sortiment de 2.500 de produse adaptate nevoilor de proximitate. Unitățile includ zonă de hot-dog și brutărie proaspătă, iar echipa este formată din 7 angajați. Programul de funcționare este între 07:00 și 22:00, de luni până duminică.

Carrefour Express Bacău este situat pe Strada Milcov nr. 55, într-o zonă rezidențială, are 117 mp și oferă aproximativ 2.500 de produse. Unitatea este operată de 8 angajați și dispune de o casă tradițională și una self checkout, brutărie proaspătă, hot-dog, casă self service și posibilitatea plasării comenzilor prin Glovo. Programul de funcționare este 07:00–22:00 pe toată săptămâna.

De asemenea, Carrefour își consolidează și strategia omnichannel, oferind clienților experiențe diverse prin magazinele Hipermarket, Market, Express și Supeco. Hipermarketul asigură un sortiment complet pentru toate nevoile, Express permite cumpărături rapide de proximitate, Market combină avantajele primelor două formate cu accent pe prospețime și rapiditate, iar Supeco este un format discount pentru clienții persoane fizice și juridice.

Experiența de cumpărături este completată de canalele online, permițând clienților să comande prin platforme partenere precum BRINGO, Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol.