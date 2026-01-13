La prima vedere, plata în numerar sau cu cardul pare să nu facă nicio diferență, deoarece suma achitată este aceeași. Totuși, experții susțin că metoda de plată influențează semnificativ comportamentul consumatorilor. În timp, obișnuința de a plăti cu cardul poate duce la cheltuieli mai mari și la decizii financiare mai puțin chibzuite.

Un studiu amplu a analizat comportamentul a peste 11.000 de persoane care folosesc preponderent plăți electronice. Rezultatele au arătat că există o tendință clară de a cheltui mai mult atunci când se utilizează cardul, comparativ cu plata în numerar. Cercetarea, publicată în anul 2024 în Journal of Retailing, a inclus analiza a 71 de studii diferite și a evidențiat o legătură directă între plățile electronice și creșterea consumului. Chiar dacă diferențele nu sunt foarte mari de la o persoană la alta, efectul este considerat semnificativ, mai ales pe termen lung.

Explicația ține de modul în care funcționează mintea noastră atunci când facem o plată. Ușurința cu care se realizează tranzacțiile cu cardul reduce senzația de pierdere a banilor. Simplul gest de a apropia cardul de POS și finalizarea rapidă a plății nu produce același impact psihologic precum scoaterea banilor din portofel și oferirea lor efectivă. În cazul plății cash, dispariția vizibilă a bancnotelor creează o conștientizare mai puternică a cheltuielii și îi determină pe oameni să fie mai atenți și mai calculați.

De asemenea, pentru mulți consumatori, senzația de a da bani din mână de mai multe ori într-un interval scurt este neplăcută și acționează ca un semnal de alarmă. Acest mecanism natural de autocontrol poate reduce cumpărăturile impulsive și achizițiile inutile. În schimb, plata cu cardul elimină această barieră psihologică, facilitând cheltuieli făcute fără o analiză atentă a necesității reale.

„Ușurința cu care plătești cu cardul îi poate face pe consumatori să cheltuiască fără să se gândească și să cumpere lucruri de care, în realitate, nu au nevoie”, a explicat Richard Whittle, economist la Salford Business School, pentru BBC.

Astfel, deși plata cu cardul rămâne o soluție comodă și eficientă, experții recomandă prudență. Alternarea plăților electronice cu cele în numerar sau monitorizarea atentă a cheltuielilor pot ajuta la menținerea controlului asupra bugetului și la evitarea situațiilor în care banii se termină mai repede decât ne așteptăm.

Totuși, cu toate că plățile digitale câștigă teren, există categorii sociale care continuă să folosească preponderent numerarul, iar motivele sunt mai degrabă sociologice decât tehnice. Preferința pentru cash este influențată de vârstă, nivel de educație financiară, mediul socio-economic și încrederea în sistemele bancare.

Vârstnicii

Generațiile mai în vârstă au crescut într-o economie bazată integral pe bani fizici, iar schimbarea vine greu. Pentru mulți, cash-ul oferă control și familiaritate. Tehnologiile digitale sunt percepute ca dificil de folosit, iar banca — ca intermediar de evitat.

Mediul rural

În zonele rurale, infrastructura digitală este uneori slabă, terminalele POS sunt limitate, iar încasările se fac adesea pe loc, în bani. Cash-ul circulă natural în comunitate, iar cheltuielile sunt directe și cotidiene.

Muncitorii în construcții și alte meserii fizice

În multe meserii cu activitate sezonieră sau ocazională, plata cash este încă norma. Pentru acești lucrători, numerarul înseamnă flexibilitate, acces imediat la bani și evitarea birocrației bancare.

Micii comercianți și economia de proximitate

Magazinele de cartier, tarabele din piețe sau micile servicii (reparații, transport local) funcționează încă pe flux cash, fie din cauza comisioanelor bancare, fie pentru că tranzacțiile sunt rapide și informale.

Un element esențial în această ecuație este încrederea. Studiile arată că preferința pentru cash este mai ridicată în societățile unde:

-sistemul bancar a trecut prin crize,

-taxarea este percepută ca excesivă,

-statul este considerat impredictibil.

Pentru aceste grupuri, cash-ul nu este doar un instrument de plată, ci și o formă de protecție împotriva controlului sau incertitudinii.