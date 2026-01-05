Reducerea a vizat atât benzina standard, cât și motorina standard, prețurile scăzând cu câte 4 bani pe litru, conform datelor din Monitorul Prețurilor. În urma acestei ajustări, la stațiile Petrom din București, un litru de benzină standard costă luni, 5 ianuarie 2026, între 7,50 lei și 7,56 lei, iar un litru de motorină standard este vândut la prețuri cuprinse între 7,69 lei și 7,74 lei. La stația Petrom Vitan, în aceeași zi, sunt afișate prețuri de 7,54 lei pentru un litru de benzină standard și 7,73 lei pentru un litru de motorină standard.

Această reducere vine după o perioadă de scumpiri generate de majorarea accizelor. De la 1 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani pe litru, ca urmare a creșterii accizelor decisă de Guvern în vara anului trecut. În prima zi a anului 2026, la stația Petrom Vitan erau afișate prețuri de 7,58 lei pentru un litru de benzină standard și 7,77 lei pentru un litru de motorină standard.

Ultima modificare de preț înainte de cea din 5 ianuarie avusese loc vineri, 19 decembrie, la prânz, și a marcat finalul unei serii de nouă ieftiniri consecutive aplicate de Petrom în luna decembrie 2025. La acea dată, la stația Petrom Vitan, un litru de benzină standard costa 7,24 lei, iar un litru de motorină standard avea un preț de 7,46 lei.

Seria ieftinirilor carburanților la Petrom a început joi, 4 decembrie 2025. În acea zi a avut loc prima ieftinire, motorina fiind redusă cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat. A doua ieftinire a fost aplicată pe 5 decembrie, când benzina s-a ieftinit cu 4 bani, iar motorina cu 6 bani, reducerea fiind mai consistentă în cazul motorinei. Pe 8 decembrie a urmat a treia reducere, când prețul benzinei a rămas neschimbat, iar motorina s-a ieftinit cu 5 bani.

A patra ieftinire a fost aplicată pe 10 decembrie, când benzina s-a ieftinit cu 4 bani, iar prețul motorinei nu a fost modificat. Pe 11 decembrie a avut loc a cincea ieftinire, constând într-o reducere de 4 bani pe litru la motorină, în timp ce benzina a rămas la același nivel. A șasea ieftinire a fost aplicată pe 13 decembrie, când atât benzina standard, cât și motorina standard s-au ieftinit cu câte 4 bani pe litru.

Cea mai mare reducere dintr-o singură zi a avut loc pe 15 decembrie, când prețurile ambelor tipuri de carburanți au scăzut cu câte 7 bani pe litru. A opta modificare din luna decembrie a fost aplicată pe 17 decembrie, constând într-o ieftinire de 4 bani atât la benzină, cât și la motorină. Seria s-a încheiat pe 19 decembrie, cu a noua ieftinire, când benzina s-a ieftinit cu 7 bani, iar motorina cu 5 bani, prețurile fiind ajustate la prânz.

Reducerea aplicată pe 5 ianuarie 2026 reprezintă prima ieftinire a carburanților din acest an la Petrom, într-un context marcat de creșterea accizelor și de scumpirile semnificative aplicate la începutul lunii ianuarie.