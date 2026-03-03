Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea, unde se prezintă săptămânal pentru a semna măsura preventivă a controlului judiciar.

Măsura a fost prelungită în urmă cu câteva săptămâni de judecătorii de la Tribunalul București pentru încă 60 de zile.

La sosire, acesta a fost întâmpinat de zeci de susținători.

Întrebat despre sesizarea făcută de Autoritatea Electorală Permanentă către Parchetul General privind campania lui Nicușor Dan, Georgescu a afirmat că există persoane care încearcă să joace rolul vinovatului mai bine decât cel care a provocat paguba, potrivit Realitatea TV.

Călin Georescu: Da, știți cum e. Asta face parte din categoria celor care calcă în străchini cu solemnitate. Știți că nimeni și niciodată nu are să joace cineva mai bine piesa vinovatului decât cel care a cauzat paguba. A, dar știți că, uite acuma mi-aș aminte că era pe vremuri o poezie, zicea <<cățeluș cu părul creț… e și creț, da, fură rase din coteț și nu, el se jură că n-o fură și l-am prins cu rața în gură>> Da? Nu, eu n-aș vrea să mai discut despre oameni la care ca să ajungi trebuie să cobori, nu să urci.

În ceea ce privește posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Georgescu a declarat că nu susține această variantă. El a afirmat că ar fi vorba despre o nouă înșelătorie și că nu mai poate exista încredere în organizarea unor alegeri libere de către actualul sistem.

El a susținut că soluția ar fi reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale și desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale a CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024, apreciind că doar astfel ar putea fi posibilă pacea socială.

Călin Georgescu: Alegerile anticipate, categoric nu. Nu mai este cazul de așa ceva, deci categoric nu alegerilor anticipate. Ar fi o nouă escrocherie, acel sistem care a furat și anulat alegerile. Nu mai poți să ai încredere în niște hoți. Este imposibil. Cum să organizeze ei niște alegeri libere? De aceea am avut și pozițiile referitor la alegerile – vă amintiți foarte bine, cred – referitor la alegerile din București. Am avut aceeași poziție. Concluzia: restartarea. Turul doi înapoi și prin de-secretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale a CCR dinaintea anulării alegerilor din data de 6 decembrie 2024. Așa doar poate să fie posibilă pacea socială.

Referitor la o declarație a lui Donald Trump, care l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministrul Dan al României”, Georgescu a susținut că mesajul ar fi fost unul diplomatic și că ar fi transmis ideea că nu se discută cu hoții. El a afirmat că anularea dreptului democratic la vot reprezintă cea mai gravă infracțiune a unui stat împotriva propriului popor.

Călin Georgescu: Da, mesajul a fost clar: <<Nu discutăm cu hoții>>. A fost un mesaj diplomatic clar în acest sens. Mesajul este simplu: <<Sunteți vinovați de furt. Iar asta rupe orice punte de cooperare cu voi>>. Este foarte clar. Prin urmare, anularea dreptului democratic la vot este cea mai gravă infracțiune a unui stat împotriva poporului său. Mesajul a fost foarte precis.

Întrebat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu, Georgescu a declarat că interesul României este pacea, stabilitatea regională, prosperitatea și securitatea națională.

El a susținut că România traversează de mai multe decenii un război economic tăcut, caracterizat prin dezindustrializare, îndatorare, pierderea controlului asupra resurselor și depopulare.

Georgescu a afirmat că o țară care își păstrează aurul în afara granițelor și depinde de importuri devine vulnerabilă din perspectiva securității naționale. A susținut că România trebuie pusă pe primul loc și că economia ar trebui orientată spre producție, infrastructură și energie, nu spre consum sau speculații.

Georgescu a afirmat că România nu mai are o economie reală și că este posibil ca, în perioada următoare, prețul benzinei să ajungă la 10 lei și chiar la 15 lei, iar alimentele de bază să devină foarte scumpe.

În final, el a reiterat importanța programului „hrană, apă, energie” și a susținut că România trebuie să producă, nu doar să consume.