Andrew Tate a explicat că arestarea sa din decembrie 2022 a fost influențată de vizibilitatea sa la nivel internațional și de impactul pe care îl are asupra tinerilor. El a susținut că un ministru de Externe britanic ar fi solicitat României să-l marginalizeze, temându-se de influența mesajelor sale asupra populației tinere. Potrivit afirmațiilor sale, această presiune externă ar fi contribuit la deschiderea dosarului împotriva sa.

Tate a punctat că popularitatea sa și prezența mediatică globală au atras atenția unor oficiali, ceea ce, în opinia sa, explică acuzațiile formulate. El a mai menționat că același procuror care l-a anchetat pe Călin Georgescu a fost implicat și în dosarul său, ridicând astfel întrebări legate de modul în care sunt selectate cazurile de mare vizibilitate.

În cadrul interviului acordat la RTV, Tate a subliniat că există o coincidență interesantă între procuror care l-a anchetat pe Georgescu și cel care a instrumentat cazul său. El a afirmat că acest lucru ar putea sugera un tipar în modul în care autoritățile selectează persoanele vizate de anchete.

„Cred că este foarte ciudat că procurorul care a depus o acuzație împotriva lui Georgescu este același tip care a depus o acuzație împotriva mea. Este interesant că am avut același procuror. Poate că are o slujbă de făcut, acest procuror. Nu știu. Poate că acest procuror este tipul care vine după oamenii care vorbesc. Nu știu. Dar el a fost același procuror ca al meu, ceea ce a fost foarte interesant”, a spus el.

El a asociat această observație cu ideea că democrația în sensul puterii reale a cetățeanului este erodată, iar influența politică este deținută în mare măsură de cei cu resurse financiare. În opinia sa, cetățenii obișnuiți nu au acces la o putere reală în fața mecanismelor instituționale.

Tate a explicat că oamenii cu resurse financiare caută să genereze mai mult capital fără a depune muncă directă, iar acest proces presupune exploatarea altora. Potrivit lui, acest mecanism limitează influența politică a cetățeanului obișnuit.

„Cred că ceea ce s-a întâmplat este că democrația ca idee că poporul are putere nu mai este adevărată. Și vor face tot ce le stă în putință pentru a se asigura că poporul nu are de fapt nicio putere autentică. Oamenii cu puterea sunt oamenii cu banii. Iar banii vor să facă mai mulți bani. Și vor să facă mai mulți bani fără a depune nicio muncă reală. Și fac asta transformând banii în bani. Iar când transformi banii în bani, singura modalitate de a face asta este să exploatezi pe altcineva. Așa că persoana obișnuită trebuie să fie exploatată. Așa că nu pot permite persoanei obișnuite să aibă vreo putere politică, nu-i așa?”, a întrebat Tate.

El a precizat că aceste mecanisme nu sunt specifice României, ci se manifestă și în alte state europene, mai ales în contextul proceselor electorale.

Pentru a ilustra modul în care oamenii pot manipula rezultatele atunci când nu există supraveghere, Tate a folosit o analogie cu un meci de baschet fără arbitru. El a explicat că dacă oamenii trișează într-un joc minor, același principiu se poate aplica și în contextul controlului unei țări, unde miza este mult mai mare.

„Ei bine, o să-ți pun o întrebare pentru a încerca să evit un alt dosar penal. Permite-mi să-ți pun o întrebare. Dacă ai juca un meci de baschet și eu și tu am merge să jucăm baschet, și nu ar exista arbitru, ce s-ar întâmpla? Deci, dacă am înșela pentru a juca un meci de baschet, crezi că oamenii nu vor înșela pentru a controla o țară? Adică, un meci de baschet nici măcar nu contează. Vorbim despre controlul vieților a milioane de oameni. Vorbim despre miliarde de dolari în venituri din impozite. Vorbim despre armată. Vorbim despre ceva masiv, ceva mare. Dacă oamenii vor înșela fără motiv într-un joc stupid de baschet, crezi că oamenii vor înșela când vine vorba de controlul unei țări? Probabil. Poate. Le-ar putea trece prin minte, nu?”, a mai spus Tate.

El a subliniat că aici este vorba de decizii privind armata, gestionarea impozitelor și administrarea resurselor publice, elemente care creează stimulente pentru a încerca să influențeze regulile și rezultatele politice.