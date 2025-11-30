Gheorghe Dincă, în vârstă de 72 de ani, a depus o cerere prin care solicită întreruperea pedepsei de 30 de ani pe care o execută în prezent. Cererea a fost analizată de instanță, care a dispus efectuarea unor expertize medicale pentru a determina dacă bolile declarate de Dincă pot fi tratate în penitenciar.

În urma acestei decizii, bărbatul a fost transportat sub escortă la Institutul de Medicină Legală din Craiova și la Spitalul Județean de Urgență. Aici, medicii au realizat o serie de analize și investigații, iar rezultatele acestora vor fi comunicate judecătorilor, care vor decide dacă există motive medicale pentru întreruperea pedepsei.

Procurorii s-au implicat în procesul evaluării medicale, solicitând efectuarea mai multor expertize care să clarifice starea de sănătate a lui Dincă. Aceste expertize sunt parte integrantă a procedurilor judiciare și au rolul de a oferi instanței o imagine clară asupra capacității penitenciarului de a-i asigura tratamentul necesar.

Dincă execută o pedeapsă de 30 de ani după ce a fost găsit vinovat de sechestrarea, violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. Cazul a atras atenția publicului la nivel național, fiind unul dintre cele mai mediatizate din ultimii ani.

Adolescenta Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a reușit să sune la 112 și să raporteze că a fost răpită și violată. Apelul său nu a furnizat însă informații exacte despre locul în care era ținută, iar până când autoritățile au localizat casa, fata a fost ucisă. În timpul anchetei, anchetatorii au descoperit că Luiza Melencu fusese de asemenea victimă a lui Dincă.

Aceste crime au declanșat investigații ample și au dus la numeroase discuții publice despre funcționarea sistemului de protecție a minorilor și răspunsul autorităților în situații de urgență. Cazul a rămas un punct de referință în discuțiile despre prevenirea violenței și eficiența intervenției poliției.

După arestarea sa, Gheorghe Dincă a recunoscut săvârșirea crimelor, însă ulterior și-a schimbat versiunea. În declarațiile sale, el susține că recunoașterea inițială a fost obținută sub presiunea polițiștilor.

„Dincă a spus că din toate faptele de care este acuzat singura faptă comisă a fost cea de viol, în cazul Alexandrei Măceșanu”, au transmis anchetatorii.

Această poziție a fost exprimată în cadrul anchetei și face parte din declarațiile oficiale înregistrate de autorități.

Cererea lui Dincă de întrerupere a pedepsei subliniază aspectul medical al detenției, ridicând întrebări despre modul în care sunt gestionate problemele de sănătate ale deținuților vârstnici sau cu afecțiuni cronice. Analizele realizate la instituțiile medicale din Craiova vor sta la baza deciziei judecătorilor privind continuarea sau întreruperea pedepsei.