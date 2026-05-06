În contextul tensiunilor politice și al negocierilor privind formarea unei majorități parlamentare, Dan Dungaciu a declarat că AUR nu a stabilit încă un nume pentru funcția de premier. El a precizat că partidul nici măcar nu a fost chemat la discuțiile politice organizate la Palatul Cotroceni.

„În timpul crizei actuale, nu s-a rostit niciun nume de premier, nici cel pe care l-ați invocat dumneavoastră, deci din punctul ăsta de vedere nu s-a luat o decizie. Problema este că n-avem nicio invitație să mergem la Cotroceni, nu suntem invitați la această conversație despre viitorul politic al României. Dacă partidul AUR a devenit atât de important, cum se face că președintele României, încălcând grav spiritul și litera Constituției, nu discută cu partidul AUR. Noi nu facem politica doar la televizor sau răspunzând la întrebările dumneavoastră. Faptul că un partid de opoziție, care acum în sondaj are vreo 40% deci practic jumătate din electorat, nu este invitat într-o criză politică să discute cu președintele României, sună de nenumărate ori mai scandalos decât faptul că președintele AUR, George Simion, a rostit sau n-a rostit un nume de premier”, a declarat Dan Dungaciu, la Digi24.

Declarațiile vin după ce în spațiul public au apărut speculații privind o posibilă nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, scenariu intens comentat în ultimele zile.

Dan Dungaciu consideră că actualul context politic face imposibilă formarea unei noi coaliții stabile, iar soluția ar putea fi reprezentată de alegerile anticipate. Potrivit acestuia, mesajele transmise de liderii politici în ultimele zile arată că o majoritate funcțională este greu de construit.

„Eu cred că dacă te uiți un pic la din afară, la discuțiile politicienilor formulate în această criză politică, dacă oamenii ăștia sunt pe jumătate atât de serioși pe cât pretind, ei nu mai pot face o coaliție. Ei nu mai pot pune cap la cap o majoritate și rezultatul trebuie să fie alegeri anticipate. N-am spus-o noi, sunt declarațiile lor, care nu se pot amenaja în niciun fel ca să fie evitate alegeri anticipate. De fapt, despre asta este vorba. Faptul că cineva schimbă tonalitatea, spuneți dumneavoastră, da, probabil că ar fi trebuit întrebat acel cineva care schimbă tonalitatea. Pe noi nu ne privește”, a afirmat politicianul.

Tema alegerilor anticipate a revenit tot mai des în discursul public, în condițiile în care negocierile dintre partide par să fie blocate, iar pozițiile liderilor politici rămân divergente.

Fostul premier Ludovic Orban a comentat la rândul său strategia AUR și a susținut că ideea promovării lui Călin Georgescu pentru funcția de premier are în principal un scop electoral.

„Călin Georgescu este trimis în judecată pentru fapte grave, cum să-l propui premier? AUR susține această propunere de premier numai din rațiuni electorale, nu pentru că există o posibilitate reală să se ajungă la o formula de guvern condusă de Călin Georgescu”, a declarat Ludovic Orban în cadrul Interviurilor Adevărul.

Fostul lider liberal consideră că AUR încearcă să capitalizeze simpatia unei părți din electorat față de Călin Georgescu și să își consolideze astfel baza electorală.

Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric posibilitatea unei colaborări cu AUR sau susținerea unui premier propus de această formațiune.

„Nu doar în acest moment, am exclus şi în momentele trecute şi lucrul ăsta a fost cât se poate de clar, din partea noastră”, a spus liderul social-democrat la Euronews.

Întrebat dacă există vreun scenariu în care PSD ar putea susține un premier din partea AUR, Grindeanu a răspuns simplu: „Nu”.

Președintele PSD a exclus inclusiv varianta susținerii unui guvern minoritar.

„Am exclus această variantă, nu doar să fie parte a unui guvern minoritar, Partidul Social-Democrat, nici măcar varianta prin care PSD susţine un guvern minoritar nu este una pe care în acest moment să o putem accepta”, a explicat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a atras atenția că declanșarea alegerilor anticipate presupune mai multe etape constituționale și nu poate avea loc doar printr-o simplă înțelegere politică.

„Eu tocmai ce l-am văzut şi cu toţii ce l-am văzut aseară pe preşedinte că exclude acest scenariu de alegeri anticipate. Deci nu e doar un joc, să spunem, un joc parlamentar. Atât timp cât preşedintele exclude această variantă de alegeri anticipate, ele nu pot avea loc”, a subliniat liderul PSD.

Potrivit Constituției, pentru organizarea alegerilor anticipate este necesară respingerea mai multor propuneri de guvern, urmată de decizia președintelui de dizolvare a Parlamentului.