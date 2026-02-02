Avocatul Mircea Constantin Sinescu a făcut luni, 2 februarie, declarații în fața presei, după ce a părăsit Tribunalul București alături de clientul său, Călin Georgescu. Intervenția a avut loc în contextul judecării contestației formulate în camera preliminară într-unul dintre dosarele aflate pe rolul instanțelor bucureștene.

Potrivit avocatului, echipa de apărare a ridicat obiecții serioase privind legalitatea procedurilor, susținând că dosarul ar fi trebuit retrimis la procurori.

„Astăzi ne-am judecat pentru contestația din cameră preliminară, primul dosar, cel de la Judecătoria Sectorului 1. Din perspectiva temeiniciei legalității, contestația ar fi trebuit admisă de pe scaun. Pe de altă parte, noi mai știm un lucru: răbdarea este o virtute și când ai răbdare, justiția se va înfăptui. Mulțumesc!”, a declarat Mircea Sinescu în fața reporterilor.

După această scurtă declarație, avocatul a părăsit perimetrul instanței, iar Călin Georgescu a rămas pentru a susține un discurs public în fața susținătorilor și a presei.

Tot luni, dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru propagandă legionară a intrat în etapa de cameră preliminară. În această fază, judecătorul verifică exclusiv legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală, fără a se pronunța asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatului.

Avocații fostului candidat au solicitat întoarcerea dosarului la Parchet, invocând nereguli procedurale care, în opinia apărării, ar afecta validitatea anchetei. O eventuală admitere a contestației ar putea duce la refacerea urmăririi penale sau la excluderea unor probe.

Contextul juridic și miza procedurii

Camera preliminară reprezintă un filtru esențial în procesul penal, iar decizia instanței poate influența decisiv parcursul dosarului. Dacă judecătorul constată vicii de procedură sau încălcări ale drepturilor procesuale, cauza poate fi retrimisă procurorilor pentru remediere.

Apărarea lui Călin Georgescu susține că dosarul nu îndeplinește cerințele de legalitate prevăzute de Codul de procedură penală, iar menținerea sa în forma actuală ar încălca dreptul la un proces echitabil.

Cine este Mircea Sinescu, avocatul care îl reprezintă pe Călin Georgescu

Mircea Constantin Sinescu este lector universitar la Universitatea Nicolae Titulescu, unde predă Drept penal și Criminologie în cadrul Facultății de Drept. De asemenea, ocupă funcția de director adjunct al Departamentului de Științe Penale din cadrul aceleiași instituții academice.

Avocatul deține titlul de doctor în drept, cu o lucrare de specialitate axată pe „infracțiunile electorale”, și este cunoscut pentru expertiza sa în domeniul dreptului penal. Activitatea sa profesională este concentrată în special pe infracțiuni de tip „white collar”, cunoscute drept criminalitatea „gulerelor albe”.

În ultimul an, Mircea Sinescu a asigurat apărarea lui Călin Georgescu în mai multe dosare penale, fiind una dintre figurile centrale ale echipei juridice care gestionează cauzele acestuia.

Decizia instanței din camera preliminară este așteptată în perioada următoare și va stabili dacă dosarul va continua pe fond sau va fi retrimis procurorilor pentru completarea anchetei, un pas care ar putea influența semnificativ evoluția cazului.