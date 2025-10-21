Marți, la ieșirea de la Judecătoria Sectorului 1, Călin Georgescu, cercetat într-un dosar DIICOT legat de răspândirea ideilor legionare, a făcut declarații presei, înainte de a pleca spre Buftea pentru a semna actele impuse de controlul judiciar.

El a spus că adevărata conducere a unei țări nu se realizează doar prin decizii și declarații oficiale, ci mai ales cu inimă, subliniind că gestul simplu al lui Iisus, care a plâns pentru suferința oamenilor, reflectă esența umanității. În opinia sa, reacțiile oficiale lipsite de căldură nu reușesc să țină vie și unită o țară, iar atunci când omenia dispare, nimic nu mai poate salva țara.

„Orice țară este condusă nu doar prin decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie este Și a plâns Iisus. Poate părea un gest simplu, dar este esența umanității – puterea de a simți durerea celuilalt. Hristos a plâns pentru oameni, pentru suferința lor, pentru copiii Săi din tragedia din București, din cartierul Rahova. Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura, ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic”, a declarat acesta.

El și-a exprimat profundul regret pentru pierderea de vieți omenești în această tragedie, a transmis compasiunea sa celor aflați în suferință și s-a rugat ca Dumnezeu să le ofere sprijin.

Totodată, a îndemnat întreaga populație să le fie aproape celor afectați.

„Regret profund moartea oamenilor în această tragedie. Îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi și mă rog la Bunul Dumnezeu să-i ajute în aceste momente grele. Rog tot poporul român să-i sprijine pe confrații lor.”

Călin Georgescu a comentat că, în contextul deciziei Curții de Apel de astăzi, dreptatea poate întârzia, dar legea fără justiție este mai gravă decât corupția. De asemenea, acesta a transmis că cei care dețin puterea în mod ilegal au pierdut, în fața istoriei.

„Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți: nu mor caii cum vor câinii. Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată. Și, pe acest considerent, un singur lucru este mai hidos decât corupția – legea fără dreptate. Le transmit pseudoculților, deținători ai puterii ilegale de astăzi, un singur lucru: ați pierdut lupta cu istoria. Punct.”

El a afirmat că a observat, la fel ca toți ceilalți, spectacolul rușinos al mobilizării rezerviștilor din România — o situație vizibilă atât pentru partenerii noștri, cât și pentru adversari — și a subliniat că incompetența generează consecințe strategice grave; din acest motiv a cerut demiterea imediată a ministrului Apărării și a comandanților responsabili și a solicitat justiției să investigheze faptele, pe care el le consideră echivalente cu o trădare de mare gravitate.