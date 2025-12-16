Luni, Curtea de Apel București a găzduit o întâlnire tensionată între fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, acuzați că ar fi planificat destabilizarea ordinii constituționale a României. Potra a fost adus în cătușe, sub escorta jandarmilor, în timp ce Georgescu a sosit însoțit de bodyguarzi.

Evenimentul a atras atenția presei și a publicului nu doar prin contextul judiciar, ci și printr-un gest al lui Georgescu: și-a adus degetul la nas, o acțiune similară celei făcute de Elena Udrea în timpul anchetelor din dosarul „Gala Bute”. În cazul fostului ministru, gestul fusese inițial explicat ca un mesaj transmis unei persoane apropiate, dar ulterior recunoscut ca un semnal de avertizare pentru adversari.

„Văd că gestul meu din Parlament în care am dus mâna la nas a creat mare vâlvă şi s-a transformat în subiect de analiză semiotică. În realitate, e un semn pe care l-am făcut unei persoane dragi mie, căreia am vrut să-i transmit că „totul e în regulă”, spunea Elena Udrea în 2015. „Eu am spus doar jumătate de adevăr. În mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu prieten de la momentul acela și care reprezenta gestul pe care îl făcea Celine Dion cu soțul ei, însemna că eu sunt în siguranță în prezența lui. A fost și un semnal prin care le-am spus celor care au vrut să mă trimită la pușcărie, un gest de atenționare. Este un fel de „știu totul despre voi”. Ce am și făcut mai departe, i-am denunțat, am vorbit despre ei”, a spus ea.

Analistul politic Radu Turcescu a comentat că gestul lui Georgescu poate avea multiple interpretări, de la o formă de atenționare la un simplu tic, însă momentul a stârnit speculații legate de semnificația sa reală.

„Poate însemna mai multe lucruri. Poate însemna nu-l lăsați singur, urmează și alte declarații, poate fi și o formă de atenționare sau poate doar se scărpina la nas. Rămâne de văzut. Oricum românii așteaptă răspunsuri clar pentru ce a fost anul trecut”, a spus analistul.

Liberalul Silviu Feroiu a subliniat că gesturile lui Georgescu nu sunt întâmplătoare și ar putea fi legate de modul său de comunicare simbolic, având posibile conotații legate de finanțări sau informații sensibile.

„Nu știu ce ar putea să știe, poate știe totuși ceva despre finanțările și oamenii care l-au finanțat și poate le spune ‘aveți grijă’, ‘nu vă dau în gât’, ‘nu o să spun nimic’, putem face multe supoziții. Ce trebuie să observăm este dacă mai repetă acest gest. La domnul Georgescu nu e nimic întâmplător în ultima perioadă, domnia sa trăiește din simboluri, din misticism”, a explicat Silviu Feroiu.

În dosarul aflat pe masa judecătorilor se află acuzații grave. Alături de Georgescu și Potra, au fost citați și 20 de mercenari, acuzați că ar fi pregătit proteste violente în București, cu arme albe, ca răspuns la anularea alegerilor din 2024. Planul ar fi fost coordonat de la o fermă din Ciolpani, unde apropiații lui Potra ar fi organizat logistic acțiunile pentru destabilizarea instituțiilor statului.

Magistrații urmează să decidă în zilele următoare dacă judecata va începe și ce măsuri preventive se impun pentru cei implicați. Georgescu se află în prezent sub control judiciar, iar Potra în arest, ambii încercând să trimită dosarul înapoi la Parchet, în ciuda declarațiilor martorilor și probelor existente.