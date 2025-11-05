Călin Georgescu a precizat, într-o postare publică, că nu are nicio legătură profesională sau personală cu persoanele menționate în informațiile apărute recent și că nu a fost implicat în nicio situație dintre cele vehiculate. El a subliniat că nu cunoaște persoanele respective și că orice asociere a numelui său cu presupusa „angajare fictivă” din Austria este nefondată, respingând categoric acuzațiile apărute în spațiul public.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări: Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.”, a transmis Georgescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Georgescu a afirmat că nu dorește să intre într-o polemică pe baza unor informații neadevărate, însă consideră inacceptabilă răspândirea unor acuzații care ating principiile în care crede — democrația, libertatea și demnitatea umană.

El a transmis că apreciază oamenii care aleg să verifice faptele înainte de a judeca și a adăugat că, în opinia sa, încrederea publică se câștigă prin echilibru, transparență și respect, nu prin speculații sau asocierea nefondată a numelor cu subiecte controversate.

„Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană. Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict. Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate.”

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au descoperit, în dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui, un plan prin care Călin Georgescu ar fi urmat să părăsească țara, deși era sub control judiciar.

Conform informațiilor, „la data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar”.

Din documentele citate de Antena 3 CNN reiese că Georgescu ar fi fost „angajat” formal la o firmă de consultanță financiară din Austria, deținută de Hanț Constantin Dănuț, pentru a justifica legal deplasarea sa în străinătate în baza „dreptului la muncă”.

Într-una dintre convorbirile interceptate, se menționează explicit:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”

Sursele citate subliniază că aceste elemente ar demonstra influența lui Hanț Constantin Dănuț și legăturile sale cu persoane implicate în activități ilegale:

Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale.”

Firma implicată și rolul atribuit lui Georgescu

Compania menționată în documente este o firmă de consultanță financiară cu activitate în Austria, care, potrivit surselor, ar fi trebuit să ofere servicii și în România.

Pe hârtie, Georgescu ar fi avut rolul de administrator sau consultant, însă anchetatorii susțin că documentele ar fi fost folosite doar pentru a justifica o deplasare externă în scop profesional.