Experiențele altor state din zona euro arată beneficiile concrete ale adoptării monedei comune: în Estonia, PIB-ul a crescut cu 8,5% în primul an după adoptare, iar ratingul de credit S&P a urcat de la A la AA-, în timp ce costurile de finanțare au scăzut, potrivit unei analize a platformei de fintech Ebury.

În Lituania, creșterea medie a PIB-ului a fost mai mare cu aproximativ 0,5%, iar în Letonia, ponderea comerțului în zona euro a crescut semnificativ după adoptarea monedei. Pentru companii, trecerea la euro aduce avantaje precum comerț transfrontalier fără bariere, reducerea costurilor de tranzacționare și acces extins la piețe orientate spre euro.

Adoptarea euro va facilita extinderea serviciilor financiare și simplificarea gestionării riscului valutar. Exemple precum Letonia, care a înlocuit tranzacțiile forward LVL/EUR cu swap-uri EUR, au dus la reducerea costurilor de hedging cu peste 10%. Pe plan sectorial, turismul și ospitalitatea vor beneficia de creșterea numărului de turiști și a veniturilor, așa cum s-a întâmplat în Slovacia și Cipru, iar investițiile străine directe vor fi stimulate de stabilitatea economică și denumirea în euro. Comercianții online vor putea afișa prețuri în euro, simplificând procesele de plată și susținând extinderea piețelor de e-commerce.

„Trecerea de la leva bulgărească (BGN) la euro (EUR) este așteptată să aducă un plus de stabilitate economică țării, poate consolida încrederea instituțională și poate îmbunătăți ratingul de credit. Acest efect a fost evident în cazul Estoniei (2011), unde PIB-ul a crescut cu 8,5% în primul an, ratingul de credit S&P a fost îmbunătățit de la A la AA-, iar costurile de finanțare au scăzut cu 0,8 puncte procentuale (p.p). În mod similar, în Lituania (2015), creșterea medie a PIB-ului a fost mai mare cu aproximativ 0,5%. Adoptarea uneia dintre cele mai utilizate monede la nivel global va duce la îmbunătățirea relațiilor comerciale, eficientizând comerțul internațional și făcând piața bulgară mai accesibilă pentru investitorii și partenerii străini”, notează platforma de fintech Ebury.

De asemenea, adoptarea monedei va permite optimizarea operațională a companiilor prin reducerea costurilor valutare și a cheltuielilor asociate gestionării riscului valutar, ceea ce va eficientiza lanțurile de aprovizionare și va deschide noi oportunități de parteneriat cu furnizorii.

