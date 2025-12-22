Potrivit Asociației CFA România, Indicatorul de Încredere Macroeconomică a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. Ambele componente ale indicatorului au înregistrat evoluții pozitive.

Componenta de anticipații a urcat cu 5,1 puncte, până la nivelul de 34,2 puncte, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 10,1 puncte, ajungând la 42,4 puncte. Creșterea componentei de condiții curente este explicată în principal de îmbunătățirea percepției privind angajarea curentă.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, respectiv pentru decembrie 2026, a coborât la 6,13%, față de nivelul din luna precedentă. Aproximativ 77% dintre participanții la sondaj anticipează o reducere a ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.

Cu toate acestea, analiștii consideră că procesul dezinflaționist va fi unul lent, iar inflația va rămâne la un nivel ridicat și în anul următor.

În ceea ce privește cursul de schimb, aproximativ 77% dintre participanții la sondaj anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Valoarea medie a cursului EUR/RON estimată pentru orizontul de șase luni este de 5,1313 lei pentru un euro.

Pentru orizontul de 12 luni, cursul mediu anticipat este de 5,1733 lei pentru un euro, potrivit datelor centralizate de Asociația CFA România.

Participanții la sondaj estimează că economia României va continua să evolueze sub potențial. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la o valoare medie de 0,8%, iar pentru anul 2026 la 0,9%.

Conform opiniei exprimate de reprezentanții CFA România, ieșirea din contextul de stagflație este așteptată să fie lentă, pe fondul unei combinații între creștere economică modestă și inflație persistentă.

Deficitul bugetar prognozat pentru anul 2025 este estimat la o valoare medie de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, participanții anticipează un deficit bugetar de 6,7% din PIB.

În același timp, datoria publică, calculată ca procent din PIB, este estimată să ajungă la aproximativ 61% în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale din orașe, 55% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. Jumătate dintre respondenți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, în timp ce 46% le apreciază ca fiind corect evaluate.

Aproximativ 96% dintre participanții la sondaj anticipează menținerea României, în următoarele 12 luni, în categoria de rating recomandată investițiilor, potrivit datelor prezentate de Asociația CFA România.